Ein Freund und Pionier der "Haferflockenfresser" Von Gerold Hammes Schwarzwaldhochstraße - Er ist der letzte aktive Wintersportpionier im Nordschwarzwald: immer geradeaus, furchtlos, bisweilen kantig, auch mal unbequem und konfliktbereit, auf jeden Fall aber authentisch, zuverlässig, innovativ, großzügig und ein Arbeitstier sowieso. Er hat den Langlauf entlang der Schwarzwaldhochstraße populär und zu einem bedeutenden Tourismusfaktor gemacht: Der Gründer des Langlauf-Centers Herrenwies, Günter Reidel, wird heute 80 Jahre alt. Der gebürtige Baden-Badener wuchs in Gernsbach auf und legte an der Wirtschaftsschule in Rastatt sein Abitur ab. Danach ging es zum Studium der Betriebswirtschaftslehre nach Mannheim. Dieses brach er im letzten Semester ab und eröffnete in Kuppenheim-Oberndorf zusammen mit seinem Schwager kurzerhand das SBO-Modecenter. Reidel war nicht für einen Angestellten-Job geboren, ihn reizte die Selbstständigkeit. Ende der 60er Jahre gründete er das Sporthaus Reidel mit Schwerpunkt Wintersport. Es war, wie er nicht ohne Stolz erwähnt, eines der größten seiner Art in Baden-Württemberg. Reidel ist ein Kommunikator, er sucht den Kontakt zu den Menschen. So verwunderte auch nicht sein beruflicher Seiteneinstieg in die Gastronomie. Im Rastatter Stadtteil Förch pachtete er die "Krone" und legte einen der größten Biergärten weit und breit an. Und er erkannte eine weitere Marktnische im Wintersportangebot im Höhengebiet: den organisierten Langlauf mit technisch angelegten Loipen. Ende der 60er Jahre hatte er eine erste "Feldforschung" betrieben, sich einen Skibob gekauft und erste Spuren in den jungfräulichen Schnee gezogen. Seine Erinnerungen sind noch taufrisch: "Oft lag ich im Graben, viele Male bin ich ausgelacht worden." Doch das trieb ihn umso mehr an. Er spürte die Nachfrage, das Verlangen der Wintersportler nach Fortbewegung auf den langen, schmalen Holzbrettern in den sonderbaren Schnabelschuhen. 1973 war es dann soweit: Am östlichen Ortsausgang von Herrenwies eröffnete er das gleichnamige Langlauf-Center und baute die Dobelbachhütte. Ein Jahr später kaufte er das erste Loipenspurgerät. Das größte Loipennetz im Schwarzwald Zunächst präparierten seine insgesamt drei Piloten (Bernhard Reiner, Klaus Bürger und Roland Maurer) lediglich die Waldwege im Bereich Ochsenkopf, später ging es im Norden bis zur Roten Lache, im Osten bis nach Hundsbach und nach Hinterlangenbach und im Süden bis zum Ruhestein. 120 Kilometer umfasste das Netz, es war das größte im gesamten Schwarzwald und eines der weitläufigsten außerhalb des Alpenraums. Die Unterhaltungskosten waren entsprechend hoch. Die Einnahmen aus dem Gastronomiebetrieb in der Dobelbachhütte und die Zuwendungen aus dem Förderverein deckten die finanziellen Aufwendungen bei weitem nicht. Günter Reidel führte die Loipenplaketten ein, die es wahlweise als Tages- oder Saisonticket gab. An gut frequentierten Loipenzugängen auf Herrenwies, Hundseck, Unterstmatt und am Seibelseckle standen Mitarbeiter Reidels und kassierten ab. Sie mussten sich mitunter allerlei Beschimpfungen anhören. "Abzocker" und "Wegelagerer" waren die häufigsten. Viele der Beleidiger beriefen sich auf das freie Waldbetretungsgesetz, nahmen frisch gespurte Loipen als Selbstverständlichkeit hin, wollten oder konnten sich aber keine Gedanken über deren Finanzierung machen. Schlecht beraten waren all jene, die sich beim Chef persönlich beschwerten: Der, wissentlich nicht auf den Mund gefallen, machte dann kurzen Prozess, fuhr mit diesen so lange verbal Schlitten, bis ihnen die Lust verging, sie die Latten abschnallten oder eben zum Geldbeutel griffen. Es war die Zeit der "Haferflockenfresser", wie der legendäre Unterstmatt-Hotelier Hans Reymann die Langläufer nur scheinbar verspottete. Dabei mochte auch er sie und spurte lange Zeit selbst die Biberkessel-Loipe. Legendär auch sein Spruch: "Langläufer leben nicht länger, sie sehen nur älter aus." Eines Tages erschien Günter Reidel in dessen Skikeller. Auf einem Blatt Papier ermächtigte Reymann handschriftlich seinen Herrenwieser Kollegen mit der Loipenpflege im Bereich Unterstmatt/Hornisgrinde. Die beiden sowie der Bühlertäler Holzbauunternehmer Erich Schmidt (Skilift Waldheil Hundseck) waren das Wintersportpionier-Trio des Nordschwarzwalds schlechthin. Das Langlauf-Center war längst zu einem Selbstläufer und zu einer ersten Wintersportadresse geworden. Und es hatte sich herumgesprochen. Vaclav Havel (ehemaliger Präsident der Tschechoslowakei), Georg Thoma, die Fußballprofis Rainer Bonhof, Karlheinz und Bernd Förster oder Heiner Geißler liefen auf Herrenwies ihre Runden und stärkten sich danach in der auf 753 Meter Meereshöhe gelegenen Hütte. Günter Reidel war und ist ein lebenserfahrener und belesener Mensch. Es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Was er hasste, waren Atlantik-Tiefs, wenn sie das Weihnachtsgeschäft verhagelten. Was ihn aber regelrecht auf die Palme brachte, waren "Unwetterwarnungen" des Deutschen Wetterdienstes, wenn dieser wieder einmal Schneefälle im Hochwinter vorhersagte und Horrorszenarien entwickelte. Das bekannteste Unwettertief war im Januar 2010 "Daisy", das gleichwohl jämmerlich versagte und sich mit neun statt der angekündigten 40 Zentimeter Neuschnee als lahme Ente entpuppte. In solchen Fällen sprach Reidel von "Scharlatanen" und "traurigem Komödienstadel". Im dritten Winter ist inzwischen der Nationalpark für das Loipenspuren zuständig. Der Langlaufspaß ist seither kostenlos. Günter Reidel und sein Sohn Mathias sind damit das finanzielle Risiko los, und Kassierer müssen sich auch nicht mehr anpflaumen lassen. Und auch einen weiteren Luxus genießt der Jubilar. Die Öffnungszeiten in der Dobelbachhütte bestimmt er flexibel und macht sie von drei Faktoren abhängig: Gesundheitliches Wohlbefinden, aktuelles Wetter und Schneelage. Und selbst eine Unwetterwarnung kann ihm nicht mehr die Stimmung vermiesen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Für die Zukunft gerüstet Forbach (mm) - Auf sein 90-jähriges Bestehen blickte der Skiclub Forbach beim Ehrungsabend mit einer Rückschau, Fotoausstellung und Musik im Josefshaus zurück. Die Verantwortlichen sehen den Club für die Zukunft gerüstet, Mitglieder wurden ausgezeichnet (Foto: Vogt). » Weitersagen (mm) - Auf sein 90-jähriges Bestehen blickte der Skiclub Forbach beim Ehrungsabend mit einer Rückschau, Fotoausstellung und Musik im Josefshaus zurück. Die Verantwortlichen sehen den Club für die Zukunft gerüstet, Mitglieder wurden ausgezeichnet (Foto: Vogt). » - Mehr