Bald erinnert nichts mehr an die industrielle Vergangenheit

Die Umwandlung des Areals in ein Wohngebiet durch die Karl-Gruppe ist eine der großen städtebaulichen Veränderungen, die in Achern anstehen. Von den einstigen Gebäuden, ob Industrieanlagen oder Büroräume, wird nichts mehr stehenbleiben. Es habe die Anregung gegeben, ein altes Backsteingebäude stehenzulassen, erzählt Bürgermeister Dietmar Stiefel. Aber dies habe nicht umgesetzt werden können.

Die Probleme auf dem ehemaligen Glashüttenareal seien die Altlasten und die Niveauveränderungen gewesen. "Man plant hier über drei Dimensionen", erläutert Stiefel. Es wäre "immens schwer" gewesen, ein Industriegebäude zu finden, das für eine Umnutzung geeignet gewesen wäre.

Ob innerhalb des elf Hektar großen Areals künftig an die Vergangenheit als Glashütte erinnert wird, ist völlig offen. "Im städtebaulichen Entwurf wurden zwei der öffentlichen Plätze als ,Glasplatz' und ,Champagnerplatz' bezeichnet, in Anlehnung an die Glashüttenzeit. Dies ist allerdings nicht rechtskräftig, es handelt sich hierbei nur um einen Vorschlag, da über Straßennamen nur die Stadt entscheiden kann", erklärt Ramona Graf, Pressesprecherin der Karl-Gruppe. Weitere Pläne gebe es bisher nicht.

Patrik Schneider (SPD) hatte das Thema Gedenken bei der vergangenen Haushaltsberatung Anfang 2016 aufgegriffen. Karl Früh (CDU) hatte seinerzeit die Idee eingebracht, durch einen Straßennamen an die Ära der Glashütte zu erinnern. Er werde mal wieder im Gemeinderat zu dem Thema nachbohren, betont Schneider auf Anfrage.

Ein weiteres Industrie-Areal, das der Vergangenheit angehört, ist das Gelände der Firma Lott in Oberachern. Dort wurden vor über fünf Jahren immerhin einige Unterlagen wie Urkunden oder Lohnbücher dem Stadtarchiv übergeben.