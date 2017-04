Fotos können den Schmerz nicht lindern

Bühl - Von Gambia nach Deutschland sind es Luftlinie 4790 Kilometer, über Land noch viel mehr. Saikou Touray hat diese lange und vor allem beschwerliche Reise bewältigt - und ist angekommen. Angekommen in einem Land fern seiner Heimat, ohne Familie, ohne Deutschkenntnisse. Nach gut einem Jahr in Deutschland, mischen sich in sein gutes Englisch immer wieder deutsche Wörter, er hat einen Arbeitsplatz sowie eine "deutsche Mama" und einen "deutschen Papa", wie er lächelnd verrät.

Sein Chef - gleichzeitig der erwähnte "deutsche Papa" - klopft ihm herzlich auf seine kräftigen Schultern. Franz Vogel, Chef der Umweltpartner Vogel AG, hat den 30-Jährigen ins Herz geschlossen. "Alle reden von Integration, wenige packen die Sache wirklich an", nennt Vogel seine Beweggründe, einen Flüchtling einzustellen. "Ich wollte etwas leisten und habe mich mit der Stadt Bühl in Verbindung gesetzt." Dann ging es ganz schnell: Isabella Denu-Dangelmaier vom Landkreis Rastatt kümmerte sich um alles. Sie war für die mittlerweile leerstehende Unterkunft im Kloster Neusatzeck zuständig, wo Touray wohnte. Der Gambier erhielt "ruckzuck" eine Arbeitserlaubnis und fing am 1. August 2016 mit einem sechswöchigen Praktikum beim Vimbucher Kompostierbetrieb an.

Dort fühlt er sich sichtlich wohl: Im Pausenraum herrscht eine ausgelassene, freundliche Stimmung, Touray lacht mit seinen Kollegen und ist gewillt, selbst den stärksten Badener Dialekt zu verstehen. Ins Vogel-Team ist er voll integriert, hat nun einen festen Arbeitsvertrag und eigene Aufgaben.

Jeden Morgen schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt die Strecke von der Unterkunft in der Erlenstraße, die jetzt sein Zuhause ist, zur Firma. Zwar hat er in Afrika Autofahren gelernt, in Deutschland ist sein Führerschein aber nicht gültig. So war in den Wintermonaten Zwiebel-Look notwendig: Jacke über Jacke, Handschuhe, Mütze und Schal durften nicht fehlen. Unbekannte Witterungsbedingungen für den 30-Jährigen vom schwarzen Kontinent: "Im vergangenen Jahr habe ich das erste Mal Schnee gesehen!"

Vogel erklärt: "Saikou hält die Anlage sauber, fegt, mäht Rasen, kümmert sich um den Kräutergarten und füllt außerdem Kompost mit einer Maschine in Säcke ab." Er nennt den sympathischen Afrikaner liebevoll "Chief of the compound", Chef des Geländes. Und mit Chefs kennt sich Touray aus: Im westafrikanischen Gambia hat er vor seiner Flucht für den Ex-Präsidenten Yahya Jammeh in der Hauptstadt Banjul als Bodyguard gearbeitet. Seine Frau und seine Kinder lebten derweil etliche Kilometer entfernt in einem Dorf namens Kafuta - wo sie noch heute sind. Vier Kinder hat Touray - sein jüngster Sohn ist zwei Jahre alt. Er hat ihn noch nie gesehen. Über diesen Schmerz helfen ihm auch keine Handyfotos hinweg. Denn das, was ihm am meisten in Deutschland fehlt, ist seine Familie. Der sonst so stark wirkende junge Mann sagt ganz offen, dass bei den regelmäßigen Telefonaten, die er mit seinen Lieben in Gambia führt, viele Tränen fließen. Es mache ihn verrückt, seine Familie so lange Zeit nicht gesehen zu haben und die Fragen seiner Kinder zu hören: "Papa, wo bist du?"

Schwere Zeiten erlebte er auch auf seiner Flucht. Darüber spricht er nicht gerne - und auch nicht über die Gründe, die ihn im Frühjahr 2014 dazu veranlassten. Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und Libyen hat er durchquert, bevor er sich auf ein "klappriges" Boot mit 107 weiteren Personen begab. Zwei Tage lang waren die Frauen, Männer und Kinder unterwegs. Ohne Essen, ohne Trinken, aber mit viel Angst. Zwei Menschen mussten auf der Überfahrt ihr Leben lassen. Touray schaffte es bis nach Sizilien, von wo aus er über die Schweiz nach Deutschland, zunächst nach Karlsruhe, gelangte.

Mittlerweile kann er von Dingen in seiner neuen Heimat erzählen, die er mag. Marmelade isst er gern und auch auf einer Fasnachtsveranstaltung, auf die ihn Vogel mitnahm, amüsierte er sich. Aber vor allem mag er die Menschen in Deutschland. "Die meisten sind sehr freundlich und hilfsbereit." Allen voran nennt er seinen "deutschen Papa", dessen Frau - seine "deutsche Mama" - und seine Kollegen. "Ich fühle mich wie in einer großen Familie", sagt Touray strahlend. Er hofft, dass es für ihn weiterhin so gut läuft, und hat schon weitere Pläne. Er möchte sich in einem Fitnessstudio anmelden, denn neben Ausgehen, Musik hören und Tanzen ist Krafttraining sein großes Hobby. Vogel ist zufrieden mit seinem neuen Mitarbeiter. "Nur ab und zu muss ich ihn an das deutsche Arbeitstempo erinnern", sagt er und grinst. Nämlich dann, wenn Touray in gambische Verhaltensweisen verfalle, sich in der heißen afrikanischen Sonne wähne und den Schubkarren gewohnt langsam schiebe.

Meist verbringt er die Pausen mit seinen Kollegen. Manchmal ist aber die Sehnsucht größer: "Dann verzieht er sich, um mit Frau und Kindern zu telefonieren", so Vogel. Tourays Hoffnung ist es, seine Familie eines Tages nicht mehr nur durch das Mobiltelefon zu hören, sondern sie bei sich in Deutschland zu haben. Erst dann wäre er vermutlich vollends angekommen.

