Jovial und immer zu einem Spaß aufgelegt

Bühl/Schwarzwaldhochstraße - Vor 50 Jahren, zum Tode des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, brachte das Badische Tagblatt einen Rückblick auf die Erholungsaufenthalte des prominenten Kurgastes auf der Bühlerhöhe.

"Ehe ihm die Ärzte dringend anrieten, wegen seiner Bronchitis künftig einen Urlaubsort im Süden zu wählen, weilte der damalige Bundeskanzler sechs Mal zu einer mehrwöchigen Erholung im Kurhaus Bühlerhöhe. Seither sind die Namen des hervorragenden Staatsmannes und des berühmten Sanatoriums im Bewusstsein vieler Menschen untrennbar miteinander verbunden. Adenauers Tod wurde im Kurhaus Bühlerhöhe schmerzlicher empfunden als anderswo", hieß es im BT.

Unter den Angestellten gab es 1967 nicht mehr viele, die damals, in den Jahren 1953 bis 1956, um sein Wohl besorgt waren. Trotzdem war die Erinnerung an Adenauer im ganzen Haus noch so lebendig, "als sei er erst vor ein paar Wochen hier gewesen." Karl Maushart, der ehemalige Portier des Kurhauses, äußerte gegenüber dem BT persönliche Erinnerungen: "Wir mochten ihn alle, er war ein freundlicher Gast, jovial und immer zu einem Spaß aufgelegt. Jeder von uns hat ihn stets besonders gern bedient. Der Erholungsaufenthalt des Bundeskanzlers war stets der Höhepunkt in der Saison. An den Wochenenden war das Kurhaus stets von Schaulustigen umlagert."

Adenauer weilte mitunter zweimal im Jahr auf der Bühlerhöhe. Er wohnte immer im gleichen Appartement. Zu seiner persönlichen Betreuung wohnte eine seiner Töchter im Apartement, seine beiden Sekretärinnen hatten ihre Zimmer im Obergeschoss. Den Tagesablauf des Kanzlers schilderte Karl Maushart so: "Er stand schon um 6 Uhr auf, nach einem Kaffee begann er mit der Arbeit. Einen Urlaub im eigentlichen Sinne konnte er hier nicht verbringen, denn die Politik ging weiter. Er war über eine direkte Telefonleitung und einen Fernschreiber mit der Bundeshauptstadt verbunden. Bis 11 Uhr empfing er gewöhnlich auch seine Minister zu wichtigen Besprechungen, danach erledigte er seine Korrespondenz. Anschließend unternahm der Kanzler regelmäßig einen Spaziergang von anderthalb bis zwei Stunden. Auch durch Regenwetter ließ er sich davon nicht abhalten. Nach dem Mittagessen, das Adenauer in seinem Appartement einnahm, war er zwei Stunden für niemand zu sprechen. Ab 16 Uhr führte er dann wieder Besprechungen. Am späten Nachmittag verließ er das Kurhaus zum zweiten Mal - immer durch den Seiteneingang, um den zahlreichen Neugierigen, die ihm auf Schritt und Tritt folgten, ein Schnippchen zu schlagen. Seine Spaziergänge führten den Kanzler zu vielen markanten Punkten im Höhengebiet, so etwa zur Badener Höhe oder zur Talsperre. Er bevorzugte die stillen Wege in abgeschrankten Gebieten, zu denen nur er und seine Begleiter Zugang hatten. Für seine Sicherheit waren dabei neben den Männern vom Bundeskriminalamt zwischen 15 und 20 Polizisten aus der Umgebung verantwortlich. Tag und Nacht schirmten sie das Kurhaus gegen ungebetene Besucher und Neugierige ab, tagsüber als unauffällige Zivilisten, nachts in Uniform."

Der BT-Reporter erfuhr bei der Kurhausverwaltung: "Auch heute noch, mehr als zehn Jahre nach Adenauers letztem Aufenthalt auf Bühlerhöhe, heißen die Zimmer 62/63 das Adenauer-Appartement. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Direktion nicht von irgendeinem Gast oder Besucher gebeten wird, einen Blick in den ,Kanzlerflügel' werfen zu dürfen. Auch der Seiteneingang, den der hohe Gast regelmäßig benutzte, heißt heute noch ,Adenauer-Eingang'."