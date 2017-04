Sportart für alle Lebensabschnitte

Gernsbach

Benz-Buch schafft es an Broadway Gernsbach (ham) - Sabine Katz (Foto: Metz) hat vor neun Jahren den Casimir Katz Verlag ihres Vaters übernommen. Vor allem regionale und historische Titel sind beliebt. Der Broadway kaufte nun sogar die Rechte an dem Werk über Bertha Benz und dürfte ein Stück daraus machen.

Gernsbach

Wunderbares Psychoduell Gernsbach (vgk) - Eine erfolgreiche Premiere feierte das Stück "Der Kredit" im Theater in der alten Turnhalle in Hilpertsau. Die Komödie des katalanischen Autors Jordi Galceran inszenieren die Darsteller Thomas Höhne und Hendrik Pape als wunderbares Psychoduell (Foto: vgk).

Sinzheim

Erfolgreiche Wintersaison Sinzheim (red) - Erstmals mit drei Mannschaften hat der Tennisclub Sinzheim an der Hallenrunde des badischen Tennisverbands teilgenommen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die erste Frauenmannschaft sicherte sich beispielsweise den Titel in der ersten Bezirksklasse (Foto: pr).