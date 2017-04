Am Ende bleiben nur Grundstein und Zeitungen übrig

Erbaut worden war die Ulmer Schule 1963. Im Sommer 2011 erklang schließlich der letzte Gong. Zuletzt waren dort als Außenstelle der Gustav-Heinemann-Schule noch vier erste und zweite Grundschulklassen untergebracht. Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen hatte sich der Gemeinderat für eine Zusammenführung der Grundschulen in Lichtenau ausgesprochen.

Nach dem Auszug der Grundschüler gab es verschiedene Überlegungen für eine Folgenutzung. Diskutiert wurde, eine Kleinkindbetreuung in den Räumlichkeiten unterzubringen. Eine Idee, die im Rahmen des Kindergartenentwicklungsplans 2012/2013 verworfen wurde, da zwischenzeitlich im katholischen Kinderhaus St. Josef in Ulm eine Krippenbetreuung eingerichtet worden war. Interesse zur Nutzung des Gebäudes zeigten daraufhin verschiedene Vereine wie die Musikschule Bühl und die Volkshochschule. Zuletzt hatte der Modellclub 1:87 Lichtenau Räume im Untergeschoss des Gebäudes angemietet. Dem Ortschaftsrat war jedoch immer wichtig, dass die ehemalige Schule, in der viele Grundschuljahrgänge unterrichtet worden waren, für soziale Zwecke genutzt wird.

Anfang des Jahres 2015 wurde die Idee geboren, auf dem Gelände der ehemaligen Schule ein Pflegeheim zu errichten - auch wenn dies den Abriss bedeuten würde. Viele Ulmer Bürger, die sich noch an den Bau erinnern können, hatten die Stadt- und Ortsverwaltung darum gebeten, beim Abriss wenigstens den Grundstein zu sichern. Diesem Wunsch folgten Bürgermeister Christian Greilach und Ortsvorsteherin Christa Baumann nun und waren beim ersten Baggerbiss vor Ort. Sie konnten den Grundstein samt einer Kassette in Empfang nehmen. In dieser fanden sie drei Zeitungsausgaben vom Tag der Grundsteinlegung, ein Exemplar von jeder D-Mark-Münze und eine Urkunde, die vom damaligen Ulmer Bürgermeister Anton Schell, den Gemeinderäten, Lehrer Kurt Piechlitz, Pfarrer Lothar Bäuerle, Bauunternehmer Alfons Früh und Bauleiter Peter Krätz unterzeichnet worden war.

Bürgermeister Greilach sagte: "Sicherlich erfüllt es einen auch mit Wehmut, wenn man sieht, wie die ehemalige Schule abgerissen wird. Dass wir jedoch auf dem 7200 Quadratmeter großen Areal eine Seniorenresidenz ansiedeln konnten, ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn für die Stadt Lichtenau." Zum einen würden mit dem Pflegeheim mindestens zehn Millionen Euro in Lichtenau investiert. Zum anderen entstünden rund 40 neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit. Darüber hinaus biete das Haus den Lichtenauern die Möglichkeit, ihren Lebensabend in der Heimat zu verbringen.

Nach dem Abriss der Schule soll unmittelbar mit dem Hochbau für die Seniorenresidenz begonnen werden. Bis das Haus St. Margarethe seiner Bestimmung übergeben werden kann, werden voraussichtlich zwölf bis 16 Monate vergehen.