"Inzwischen kann ich wieder ruhig schlafen" Bühl - Brigitte Glaser (62), Autorin von neun Kriminalromanen und fünf Jugendbüchern, landete 2016 mit der 50er-Jahre-Geschichte "Bühlerhöhe" einen Riesenerfolg. Inzwischen sind mehr als 50000 Exemplare verkauft, im Herbst kommt die Taschenbuchausgabe auf den Markt. BT-Redakteur Joachim Eiermann befragte die in Fautenbach aufgewachsene und in Köln lebende Schriftstellerin anlässlich des Welttags des Buches. Interview BT: Frau Glaser, die "Bühlerhöhe" avancierte zu Ihrem bislang erfolgreichsten Roman. Wie hat er Ihr Leben verändert? Brigitte Glaser: Die ersten Wochen waren sehr aufregend, aber inzwischen kann ich wieder ruhig schlafen. Vor allem weil ich mir dank des Erfolgs in nächster Zeit keine finanziellen Sorgen machen muss. BT: Was ging Ihnen durch den Kopf, als kurz nach dem Erscheinen die "Bühlerhöhe" auf Platz sechs der Spiegel-Bestsellerliste stand? Glaser: Ein gutes Buch zu schreiben, ist immer eine einsame Arbeit. Damit Erfolg zu haben, ist Teamwork, das geht nur zusammen mit einem guten Verlag. List/Ullstein hat sich als absoluter Glücksgriff erwiesen. Dann es ist sauschwer, im Meer der Neuerscheinungen mit einem neuen Titel auf dem Buchmarkt Aufmerksamkeit zu erregen. Das tolle Cover, die kluge Vermarktungsstrategie für das Buch, die Freude des Buchhandels an "Bühlerhöhe", die vielen positiven Rezensionen, all das machte den Erfolg erst möglich. BT: Die Premiere der "Bühlerhöhe" war im August in der Bühler Mediathek erfolgt, danach ging es auf große Lesereise. Wie war die Resonanz? Glaser: Auf vielen Lesungen quer durch die Republik bin ich auf begeisterte Leser und Leserinnen gestoßen. Erstaunt hat mich, wie bekannt die Bühlerhöhe bundesweit ist. Ob in Buxtehude oder in Berlin, fast auf jeder Lesung traf ich auf jemanden, der schon dort war oder einen kennt, der dort war. Sehr berührt hat mich, dass ich bei vielen Leserinnen mit "Bühlerhöhe" Erinnerungstürchen aufgestoßen habe, sei's zur eigenen Geschichte, sei's zu der der Eltern. Viele fanden auch den historischen Hintergrund, vor allem die Geschichte Israels sehr interessant. BT: Sie haben kürzlich auf der Bühlerhöhe gelesen und einen neuen badischen Krimi ihrer beliebten Katharina-Schweitzer-Reihe mit dem Titel "Saus und Braus" angekündigt, der die Köchin mit dem kriminalistischen Gespür zum Heilfasten ins Murgtal schickt. Wie fanden Sie noch Zeit zum Schreiben? Glaser: Dreifaches Glück. Erstes Glück, ich hatte schon mit "Saus und Braus" begonnen, bevor "Bühlerhöhe" herauskam. Zweites Glück, der Buchhandel macht im Dezember keine Lesungen, deshalb hatte ich endlich Zeit zum Schreiben, und drittes Glück, ich kenne Katharina und ihre Lieben schon lange und recht gut. Sonst hätte es nicht geklappt. BT: Nun richten sich alle Erwartungen auf den Nachfolgeroman von "Bühlerhöhe". Zu hören ist, dieser spiele in den 70er Jahren und Sie recherchierten bereits. Wie groß ist der Druck, wieder ein Erfolgswerk zu Papier zu bringen? Glaser: Ja, ich will den nächsten Roman in den frühen 1970er Jahren spielen lassen. In London habe ich mich dafür von einer Sonderausstellung "You Say You Want a Revolution? Record and Rebels 1966-1970" im Victoria & Albert Museum inspirieren lassen. Also: Ich recherchiere, ich versuche die ersten Fäden zu finden, aus denen ich die Geschichte dann spinnen kann. Und: Ich habe einen klugen Verlag, der mir Zeit dafür lässt.

