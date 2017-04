Alle zwei Sekunden eine Hochzeit

Ottersweier - Ohne den Buchbinder wären die Leser ganz schön aufgeschmissen. Dann müssten sie mit Loseblattsammlungen vorliebnehmen. "Unsere Arbeit beginnt ab dem Moment, wenn Klebstoff, Nadel und Faden gebraucht werden", erklärt Hans-Jörg Spinner, geschäftsführender Gesellschafter der Großbuchbinderei Josef Spinner in Ottersweier. Auch im digitalen Zeitalter ist die alte Kunst des Buchbindens nach wie vor gefragt.

1600 verschiedene Titel nehmen jährlich in Ottersweier Gestalt an - vom einfachen Notizbuch bis zum aufwendig gestalteten Kunstdruckbuch mit Schuber. Ende der 50er Jahre hatte sich der Familienbetrieb in der Gutenbergstraße niedergelassen und beschäftigt heute 95 Mitarbeiter. Ihre Aufgabe: Aus bedrucktem Papier Bücher zu machen - für den deutschsprachigen und internationalen Markt.

Die Bögen werden von den Druckereien im Plakatformat angeliefert, jeder enthält mehrere Buchseiten. Erster Schritt ist, die Bögen exakt zu schneiden, nach vorgegebenem Schema zu falzen und in die richtige Reihefolge zu bringen. Rund 20 Meter lang ist eine der Anlagen, welche die gefalzten Seiten zusammenträgt. Danach wandert der noch nackte, lose Buchblock in eine Art Riesennähmaschine. An bis zu zehn Heftköpfen sausen Nadel und Faden durch die Papierbündel. "Zu 90 Prozent wird ein weißer Faden gewünscht", erklärt Tobias Spinner, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Auswahl indes ist kunterbunt bis zur Leuchtfarbe, wie ein Blick in die Schubladen des Fadenlagers zeigt. Bei Spinner, der größten Buchbinderei in Baden-Württemberg, ist man gewillt, auch jeden noch so ausgefallenen Wunsch der Auftraggeber zu erfüllen.

Höchste Professionalität und Kreativität sind bei aufwendigen Buchdeckeln mit zumeist goldenen Lettern gefragt. Die Einfärbung muss mehr als millimetergenau sitzen. "Vorsatzprägungen von Hand sind etwas ganz Besonderes", erklärt Tobias Spinner. Die Veredelung, der im Kern lediglich ein Stück Karton zugrunde liegt, ist die Kür. Ob schillerndes Architekturbuch oder repräsentativer Leineneinband zum Firmenjubiläum: Die Wertigkeit beginnt mit der Hülle.

Wenn anschließend Buchblock und Buchdeckel zusammengeführt werden, spricht der Fachmann von "Hochzeit" oder "Heirat". Eine Maschine leimt den Rücken des Blocks ab und presst diesen in das Innere des Covers. Die Prozessdauer ist abhängig von der Größe des Produkts und der Komplexität der Aufgabe. Bei einem Standardbuch erfolgen die Trauungen im Hause Spinner im Zwei-Sekunden-Takt.

Bevor die technische Produktion beginnen kann, entsteht ein Dummy. Andreas und Philipp Bruder, zwei Cousins aus vierter Ottersweierer Buchbinder-Generation, fertigen die Muster in reiner Handarbeit an, um den Verlagen oder anderen Auftraggebern ein Ansichtsexemplar zu bieten.

Die Stiftung Buchkunst kürt alljährlich "Die schönsten deutschen Bücher", 25 an der Zahl. Immer wieder sind welche darunter, die in Ottersweier gebunden wurden. 2015 waren es sechs, im vergangenen Jahr zwei. Darunter der Architekturband "UP UP - Stories of Johannesburg's Highrises" (Hatje Cantz Verlag), der eine Bronzemedaille erhielt. Die Jury urteilte: "Die Gestaltung des Klappenumschlags erweist sich als sprechend" und lobte die vertikale tektonische Struktur in goldenem Druck auf schwarzem Karton. Mit einem Ehrendiplom wurden Peter Radelfingers "Falsche Fährten" (Edition Patrick Frey) geadelt. "Dafür hatten wir lange getüftelt. Da steckt viel Handarbeit drin", schildert Tobias Spinner.

Wer bei einem Besuch der Fondation Beyeler in Basel einen Museumskatalog erwirbt, trägt ein Buch nach Hause, das in Ottersweier gebunden wurde. Ob aktuelle Monet-Schau, "Der Blaue Reiter" oder andere große Namen, die Aufträge gingen an Spinner. Darauf ist man stolz, zumal man diese Kunst auch persönlich schätzt.

Ganz anderer Gestalt ist das "Top Model Freundebuch", ein vielgefragtes Poesiealbum für Mädchen. Etwa 50 Projekte hat Spinner stets zeitgleich am Laufen. Der digitalen Entwicklung zum Trotz fürchtet man in Ottersweier nicht, dass die Aufträge ausgehen könnten. Hans-Jörg Spinner sagt: "Bildbände und Bilderbücher eigenen sich nicht für E-Books." Und etwas Vergleichbares wie die traditionelle Buchveredelung könne das neue Medium nun mal nicht leisten.