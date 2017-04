Besucher wägen Für und Wider eines Neubaus ab

Rektor Bruno Bangert informierte die Besucher laut einer Mitteilung der Freien Wähler über den aktuellen Zustand des Gebäudes. Bei einer Sanierung müsse es entkernt werden, damit Bodendämmung und Heizungsleitungen installiert werden könnten. Dann käme es aber zu einem Höhenversatz zwischen dem sanierten Altbau und den übrigen Gebäudeteilen. Allerdings würde bei einer Sanierung die Größe der Klassenzimmer beibehalten werden können. Bei einem Neubau wären die Klassenzimmer statt jetzt 70 nur noch 60 Quadratmeter groß. "Dies ist ein Argument, das bei Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern schwer wiegt", meinte Bangert.

Während der Erstellung eines etwaigen Neubaus könne der Schulbetrieb ununterbrochen im Altbau stattfinden. Bei einer Sanierung müssten Container angemietet werden müssten. Ein Neubau müsse über alle Etagen an die jüngeren Gebäudeteile des Gymnasiums mit Verwaltung und naturwissenschaftlichen Räumen angeschlossen werden. Sybille Feurer merkte an, dass ein Neubau deutlich näher an die Kreisstraße K3749 gerückt werden müsse. Folge wäre eine erhöhte Lärmbelastung. "Wird der Abstand auf ein Viertel reduziert, erhöht sich die Schallenergie um mindestens das Vierfache", erläuterte FW-Stadtrat Karl Ehinger. Allerdings würde der Schulhof durch den Neubau besser gegen den Verkehrslärm von der Kreisstraße abgeschirmt.

Laut Bangert müssten in jedem Fall die Klassenräume technisch so ausgestattet werden, dass sie den Anforderungen der neuen Lehrpläne genügen. Aus Sicht von Jugendrätin Daniela Alesi sollte der Schülermitverwaltung (SMV) ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen, auch gehöre ein Aktivitätsraum heute zu einer modernen Schule. Bangert hält darüber hinaus Besprechungsräume für Eltern-Lehrer-Gespräche für notwendig.

Ehinger versprach, dass sich seine Fraktion für die beste Lösung einsetzen werde. Je früher saniert oder neugebaut werde, umso eher verringerten sich die Energiekosten.