Appetithäppchen mit Hummersalat und Dixie-Jazz

Wie zitiert Schüttekellerchef Rüdiger Schmitt den großen Dichter Johann Wolfgang von Goethe so schön: "Das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb des Menschen." Und so genießen die gut gelaunten Musikliebhaber an Tafeln mit weißen Damast-Tischdecken das tolle Buffet in vollen Zügen - von der Bärlauchsuppe bis zur Marzipan-Eierlikör-Creme. Kein Wunder, dass in den ersten 30 Minuten lautes Geschirrklappern der überschäumenden Musik der Swiss-German-Dixie-Corporation erst einmal entgegensteht. Doch schon bald gilt die volle Aufmerksamkeit den Musikern aus der Region Hegau, am westlichen Ende des Bodensees gelegen, die mit ihrer lockeren Swing-Stimmung genau den richtigen Ton treffen. Bandmitglied Roland Wohlhüter ist begeistert vom Bühler Publikum: "Sie haben eine beispielhafte disziplinierte Aufmerksamkeit", bekundet er.

Auch nach über 30 Jahren Banderfahrung wirken die sechs Herren kein bisschen müde und beherrschen nicht nur klassische Dixieland-Schöpfungen, sondern auch Eigenkompositionen und alte Jazz-Klassiker aus dem Effeff. Kopf der Band ist Kurt Lauer, der mit seinem quirligen Klarinetten- und Saxofon-Spiel auf höchstem Niveau agiert. Für lustige Kommentare ist Allrounder Roland Wohlhüter zuständig, der auch noch Trompete, Flügelhorn, Ventilposaune und Mundharmonika perfekt beherrscht. Außerdem mit dabei: Walter Vocke am Banjo, Flavio Ferrari an den Drums, Albert Gabriel am Sousaphon und Daniel Kobler an der Posaune. Die Musiker präsentieren sich auf der Bühne in einer geradezu einnehmenden Lässigkeit - unkomplizierter, lustig, souverän. Mit instrumentaler Bravour spielten sich die zwei Deutschen und die vier Schweizer in die Herzen der Zuhörer und kredenzen anregende musikalische Appetithäppchen. Die Besucher merken, dass die Akteure selbst viel Spaß an ihrer Musik haben.

Gelobt wird an diesem Vormittag jedoch nicht nur die Musik. Auch die Crew um Rüdiger Schmitt erntet viel Anerkennung. So kreiert die Swiss-German-Dixie-Corporation einen Hochgesang auf den Kartoffelsalat von "Angie" und ein Loblied für "Rüdiger und Angela", in das die Besucher des Schüttekellers allesamt mit einstimmen. Roland Wohhüter sinniert in bester Laune: "Sowas habt Ihr hier bestimmt auch noch nicht erlebt - das ist eine Uraufführung." Die wunderschöne Würdigung trifft den Kern der Sache: ein kleines Dankeschön an das Schüttekeller-Gourmetteam, das geschnippelt, gebrutzelt und gekocht hat - ehrenamtlich versteht sich.