Eine biblische Geschichte, mitreißend erzählt Bühl (cn) - Eine zeitlose Geschichte, gespeist mit einem mehr als 2000 Jahre alten starken Glauben an Gott, von Jugendlichen in modernem Gewand mitreißend erzählt - so nahmen die rund 400 Besucher im Bürgerhaus Neuer Markt das Musical "Josef" wahr. Der Adonia-Projektchor mit mehr als 70 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren hielt mit einer poppig-musikalischen Aufmachung die Gäste in Atem. Der Verein Adonia mit Sitz in Karlsruhe nutzt deutschlandweit die verbindende Kraft der Musik, um Jugendliche mit ihren Fähigkeiten zu fördern und im christlichen Glauben zu stärken. Seit 2001 können sich junge Leute in einem regelmäßig stattfindenden Musicalcamp unter professioneller Anleitung auf die Auftritte vorbereiten. Das Bühler Publikum war begeistert, denn das Stück verfügte über alle Merkmale, die zu einer gelungenen Aufführung gehören. Hierzu zählte ein großartiger Projektchor, dessen Interpreten die Texte mit akustisch klarer Verständlichkeit wiedergaben. Die Jugendlichen untermalten ihre Liedbeiträge, indem sie sich rhythmisch und synchron auf der Bühne bewegten. Nahtlose Übergänge erzeugten ein treibendes Tempo. Eine besondere Wirkung erzeugten auch die choreografischen Gestaltungselemente. So luden die jungen Sänger bei abgedunkelter Bühne und leuchtenden Sternen das Publikum bei dem Lied "Träume" zum Träumen ein. Zwischen den Gesangsbeiträgen trat der Hauptakteur des Musicals "Josef" mit auffallendem Fußball-Trikot immer wieder ins Rampenlicht. Er leidet unter seinen eifersüchtigen und gewalttätigen Brüdern. Immer wieder wird er von ihnen verspottet, weil er an Gott glaubt. Der Inhalt der Geschichte erinnerte zum einen stark an Entwicklungen, die seit jeher das friedliche Zusammenleben in Gemeinschaften stören: Neid, Hass, Herumstreichen ohne höheren Zweck. Andererseits wurde der Bezug zur Bibel durch die Rahmenhandlung hergestellt: Josef wird nach Ägypten als Sklave verkauft, arbeitet sich dort aber zum "Referenten" des Herrschers Potifar hoch. Josef genießt ein hohes Ansehen. Das Adonia-Projektensemble beherrscht gekonnt das Wechselspiel zwischen biblischer Rahmenhandlung und zeitgenössischen Anleihen, etwa mit Aussprüchen wie "Es tut mir unendlich leid", die "voll krasse" Wortwahl der Jugendlichen, deren Kleidung und wichtiges Handy-Getue, aber vor allem deren ungestüme Vitalität. Häufig gab es Szenenapplaus, beispielsweise für die beeindruckenden Soli an Flöte, E-Violine und E-Gitarre. Kurzum, die Zuschauer erlebten im Bürgerhaus Neuer Markt ein ausgezeichnetes Pop-Musical mit klasse Showeinlagen.

