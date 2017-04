Weingenuss und Musik

Von Bruno Mürb Bühl - Unter dem Motto "Zehn Jahre Wein-Guides beim Weinparadies Ortenau" stand der Tag des offenen Winzerkellers bei den Affentaler Winzern. Es war gleichzeitig auch der Start zur diesjährigen Tour durch Höfe und Betriebe im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden im Rahmen der "Gläsernen Produktion". Unermüdlich im Einsatz waren gestern beim offenen Winzerkeller auch die Affentaler Wein-Guides. Dies nicht nur, um bei einer großen Frühlingsweinprobe den Jahrgang 2016 vorzustellen, sondern auch um bei den Kellerführungen den vielen Besuchern die Freude am Wein zu vermitteln und das Wissen um den Wein weiterzugeben. Kellerführungen mit Wein-Guides Hochbetrieb herrschte bereits am Vormittag bei der ersten Kellerführung. Anne Chatarina Schnurr begrüßte im Namen aller Wein-Guides die Gäste. Waltraud Kästle oblag es, die Vorzüge eines bereits eingeschenkten Pinot Brut zu loben und auf ihre Veranstaltungen, die sich vorrangig mit einem guten Essen und dem dazu passenden Wein beschäftigen, hinzuweisen. Als ein Urgestein bei den Affentaler Winzern präsentierte sich Egon Metzger, der mit humorvollen Worten die Entstehungsgeschichte der Wein-Guides zum Besten gab. Paul Hahn ging bei einem Glas Riesling aus der Affenflasche auf die Vegetation der Reben ein, wobei er nicht verschweigen konnte, dass unter einer vorausgegangenen Frostnacht die Winzer zu leiden hätten. Berthold Feist erklärte die Vorzüge eines Grauburgunder-Weins, und Doris Kist war wie gewohnt in ihrem Element, als sie zusammen mit Beate Kierey auf ihre Veranstaltungsreihe für das "Frauenzimmer" die Werbetrommel rühren durfte. Zu guter Letzt erreichten die "Weinwanderer" den Holzfasskeller, der mit seinem besonderen Ambiente die Weinfreunde einmal mehr beeindruckte. Hier war es Berthold Falk, der bei einem Glas Spätburgunder die Geschichte des Affentalers präsentierte. Dank des Einfallsreichtums von Nicole Kist und ihrem Team vermittelten sie dem Weinkeller wieder ein besonderes Flair. So präsentierte sich der Eisentäler Maler und Künstler Günther Juergens mit seinen Landschaftsbildern und Literaturinteressierte fanden auch den passenden Lesestoff. Hochbetrieb herrschte an den fünf Probiertischen, wo an die 50 Sorten Wein und Sekt zur Verkostung bereitstanden. Da war unter den Weinexperten ein Fühlen, Schmecken, Riechen und Genießen angesagt. Der erstmals präsentierte "Monkey Mountain", ein Cuvée aus den Sorten Riesling, Weißburgunder und Sauvignon Blanc, fand das besondere Interesse. Tradition beim offenen Winzerkeller hat die Kooperation mit der Bühler Musikschule. Für die musikalische Umrahmung sorgte am Vormittag die Band Acoustic Avenue mit Wlad Larkin, Tony Moutafidis und Rüdiger Wolf, die die Gäste an den Probiertischen oder am Mittagstisch mit ihrer handgemachten Livemusik bestens unterhielt. Etwas ruhiger war es dann eine Treppe tiefer bei dem Ensemble aus Lehrkräften der Musikschule Bühl, das unter der Leitung von Leo Ruh den Rahmen für den Musik-Workshop "Kinder entdecken die Welt der Musik" bildete. Weinkönigin Stefanie II stellte sich beim offenen Winzerkeller für das Projekt "Blühender Naturpark" zur Verfügung und vergab Patenschaften für Wildblumenwiesen. Anstellen war dann zur Mittagszeit angesagt, um zu den Speisen vom Hotel "Engel" in Vimbuch zu gelangen.

