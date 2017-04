Neue Begeisterte in Sachen Jesu Bühl (red) - Einen eindrucksvollen und lebendigen Erstkommuniongottesdienst feierten am vergangenen Sonntag 54 Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Familien in einer überfüllten Bühler Stadtkirche. Dabei verdeutlichte Pfarrer Wolf-Dieter Geißler die Bedeutung des Tages spielerisch mit Quizfragen an die Kinder. So erfuhren diese, dass das Wort Evangelium "Frohe Botschaft" und das Wort Kommunion "Gemeinschaft" bedeutet. Unterstützung erhielt Geißler bei dem Ratespiel mit den Kindern von einem prominenten Gast: Heiko Herrlich wollte von den Kindern wissen, was man beim Gottesdienst ebenso braucht wie beim Fußballspiel. Der ehemalige Nationalspieler und Champions-League-Sieger war als Patenonkel eines Erstkommunikanten in Bühl. Er hatte sichtlich Freude am Befragen der Kinder und stimmte ihnen zu, dass es im Gottesdienst weder Sieger und Verlierer noch gelbe und rote Karten gebe, sondern begeisterte Fans das Gemeinsame seien. Entsprechend dem Jahresmotto der Pfarrgemeinde "Die Sache Jesu braucht Begeisterte" war Begeisterung das Leitwort des festlichen Gottesdiensts. Im Lauf der monatelangen Vorbereitung hatten mehr als 20 Gruppenbegleiter, betreut und angeleitet von Pastoralreferent Nikolaus Wisser, mit großem Engagement versucht, die Kinder für Jesus und seine Freundschaft zu begeistern. Wie Geißler am Ende des Gottesdienstes feststellte, sei ihnen das in sehr eindrucksvoller Weise gelungen. Der Pfarrer danke auch der Musikgruppe unter Leitung von Sarah Wisser für die Begleitung des Gottesdienstes. Sehr viel Lob erhielt auch Annika Landler, die mit viel Liebe und großem Aufwand für den Kirchenschmuck gesorgt hatte. Mit einer Dankandacht am Sonntagabend und einer heiligen Messe am Montag endete der Weiße Sonntag, aber nicht die Freundschaft mit Jesus, wie Pfarrer Geißler mehrfach betonte. Er freue sich auf weitere, fröhliche Gottesdienstbesuche und viele neue Ministranten. Außerdem lud er die Kinder zu einem Begegnungstag mit dem Erzbischof in den Karlsruher Zoo ein.

