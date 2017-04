Vor 30 Jahren Premiere in "Eges Hof"

Was mit einem Zwei-Mann-Akkordeonkonzert mit Peter Müller und Dieter Droll unterm Maien begann, setzte sich jahrzehntelang mit dem Waldmatter Männerchor fort. 1995 kam dann die Volkstanzgruppe dazu, die bis heute die Tradition des Maibaum-Tanzes aufrechterhält. Auch eine Abordnung der Trachtenkapelle "Grüne Jäger" lässt es sich seit vielen Jahren nicht nehmen, zum Maibaum-Zeremoniell aufzuspielen.

Eine Gruppe, die "Windecker Alphornbläser", hat sich vor 20 Jahren ebenfalls in Waldmatt am Fuße der Burg Windeck gegründet. Sie ging jedoch ihre eigenen Wege. Schwerpunktmäßig agieren die Musiker seit 20 Jahren im Sasbach- und Achertal und unternehmen viele Konzertreisen ins Alpenland. Beim Waldmatter Maifest werden sie den Feldgottesdienst feierlich umrahmen. Auch beim alten Schulhaus werden sie mit Alphornklängen verwöhnen und ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Das Maifest startet am Sonntag, 30. April, um 18.30 Uhr mit dem Maibaumstellen in der Ortsmitte beim Pavillon. Die "Grünen Jäger" werden aufspielen und die Volkstanzgruppe wird vor dem Maibaum tanzen. Im Zelt beim alten Schulhaus wird's dann unterhaltsam. DJ Daniel sorgt für flotte Musik, das Waldmatter Küchenteam sorgt für Speisen. Urig geht es in Fallerts Weinkeller zu. Hier werden edle Tropfen und Weine der Sasbachwaldener Winzer ausgeschenkt.

Damit der Maibaum die Nacht ohne Schaden übersteht, gibt es eine Maibaumwache, die - originell mit Kutten und Hüten bekleidet - sich die Nacht um die Ohren schlägt. Die Wachen brauen Hexensud und Hexensupp und werden die Hexe, die von der Fasnacht übrig geblieben ist, in der Walpurgisnacht verbrennen. Für Kurzweil ist also auch die Nacht hindurch gesorgt. Am 1. Mai, 9.30 Uhr, wird der Feldgottesdienst auf dem Hardkopf abgehalten (bei schlechtem Wetter im Zelt bei der alten Schule). Anschließend ist Maihock. Die Gäste dürfen sich auf Schmankerl aus der Waldmatter Küche freuen. Ein gut bestücktes Kuchenbüfett, gebacken von Waldmatter Küchenfeen, lockt zur Kaffeezeit.