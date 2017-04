Nach Klinik-Nachtschicht zum Käsemachen

Bühl - Yvonne Zick ist Mutter von zwei kleinen Kindern, arbeitet in Teilzeit als Krankenschwester, macht Sport und engagiert sich ehrenamtlich. Mit ihrem Lebenspartner Matthias Markolf betreibt sie zudem Landwirtschaft und vermarktet den selbst gemachten Schafskäse und andere Spezialitäten über ihren Hofshop in Balzhofen. Überregional bekannt gemacht hat "die Landfrau" die SWR-TV-Serie "Lecker aufs Land". Seit wenigen Wochen sitzt sie nun auch noch als Nachrückerin für die Freien Wähler am Bühler Ratstisch.

Auch ohne das jetzt angetretene Stadtratsmandat ist Yvonne Zick schon nahezu rund um die Uhr beschäftigt, "aber wenn etwas Freude bereitet, bringe ich auch die dafür notwendige Energie auf", bekundet die 39-Jährige.

Als sie gefragt wurde, ob sie bei den Kommunalwahlen 2014 antreten würde, hatte die politisch interessierte, aber bis dahin nicht aktive Balzhofenerin zunächst überlegen müssen. Für eine Kandidatur hat sie sich letztendlich entschieden, weil ihrer Überzeugung nach ein Gremium wie der Gemeinderat einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden sollte. "Auch Leute mit normalen Berufen sollten darin vertreten sein, nicht nur Lehrer und Anwälte", sagt sie.

Inzwischen besitzt sie Erfahrungen als Beisitzerin im Stadtverband der Freien Wähler und freut sich auf ihre neue Aufgabe, die sie als spannend und komplex beschreibt. Dass sie unter anderem im Wald-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss mitwirkt, "das passt bestens", findet sie.

Dabei hat die gebürtige Neusatzerin mit Landwirtschaft ursprünglich wenig zu tun. Die gelernte Krankenschwester mit Faible für ferne Länder ergreift einen zweiten Beruf und arbeitet nach ihrer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau bis zur Geburt ihres Sohnes in Reisebüros, unter anderem in Baden-Baden und Offenburg.

Als sie ihren Lebensgefährten kennenlernt, dessen Eltern in Balzhofen einen Nebenerwerbsbetrieb besitzen, eröffnet sich ihr "ein neuer Blickwinkel". Matthias Markolf hat eine Ausbildung als Zimmermann absolviert, bevor er Agrarwirtschaft studierte. In direkter Nachbarschaft zu den "Schwiegereltern" kauft das Paar Haus und Hof. Nach und nach soll aus dem Nebenerwerb ein tragfähiger Betrieb entstehen. "Wir möchten peu à peu aufbauen und erweitern, dabei aber kein Risiko eingehen", beschreibt Zick die gemeinsame Lebensplanung - aus Verantwortung gegenüber den Kindern Vincent (acht Jahre) und Frida (fünf Jahre). Dafür investiert das Paar viel Zeit und probiert einiges aus. An Ideen mangelt es nicht.

Den Anfang macht 2008 der Hofshop. In zwei Kühlautomaten bieten sie eigene Erzeugnisse und Produkte befreundeter Landwirte an - Kartoffeln, Obst, Eier, Nudeln, Käse, Honig und selbst gemachte Marmelade, manchmal Wurst und Lammfleisch, inzwischen auch Feldsalat und selbst gebackenes Bauernbrot. Die Kunden bedienen sich gerne selbst. "Wir haben uns gefragt, warum wir das nicht schon früher gemacht haben", freut sich Zick über den Erfolg. Irgendwann entsteht die Idee, die Milchschafherde zu vergrößern und Käse sowie Joghurt herzustellen. Im Vinzenzhof in Halberstung lernt sie das Einmaleins kennen und besucht diverse Kurse. Mit dem unter dem Namen "Schafraffenland" vermarkteten Käse aus der eigenen Molkerei verschafft sich die Familie 2013 ein zusätzliches Standbein.

Die Käsezubereitung bereitet Spaß, ist aber aufwendig und zeitintensiv. "Man muss dranbleiben können, das ist das Schwierigste", beschreibt die 39-Jährige die Herausforderung. "Die Tage sind dann sehr lang und die Nächte sehr kurz". 280 bis 300 Liter Milch verarbeitet Yvonne Zick in der Woche. Dafür muss sie täglich ran. Wann, das variiert je nach Dienstplan der Bühler Klinik, in der sie als Krankenschwester arbeitet.

Dass die zweifache Mutter Herausforderungen liebt, beweisen auch andere Aktivitäten. Die Mitarbeit an der Koch-Doku "Lecker aufs Land" im vergangenen Jahr hat sie "als spannende Erfahrung" empfunden. "Wir sind moderne Frauen, die vieles unter einen Hut bringen müssen - Familie, Hof, Kinder, Hobbys und Ehrenamt", unterstreicht Zick die Vielseitigkeit der "Landfrauen". Inzwischen ist die durch die SWR-Serie bekannte Balzhofenerin auch als Referentin bei Vereinen der Umgebung sehr gefragt. Und da sie gerne Neues ausprobiert, hat die früher erfolgreiche Sportschützin über ihren Sohn Vincent zum Karate gefunden. Einmal im Jahr bricht die ganze Familie aus dem Hofleben aus, im Winter, wenn die Tiere keine Milch geben, verbringt sie die Ferien ganz "schaffrei".