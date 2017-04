Bürgermeister sieht sein Auto davonschwimmen

"Wir haben alle noch die Bilder aus Braunsbach vor Augen. Niemand hat sich das vorstellen können", so Walzok. Sintflutartiger Regen hatte zu einer heftigen Überflutung in einem Gebiet geführt, in dem weder ein Fluss noch ein Bach verläuft. Bei einer Tagung hatte Walzok die Schilderungen des Braunsbacher Gemeindeoberhaupts erlebt: "Der Bürgermeister hat vom Rathausfenster aus sein Auto wegschwimmen sehen." Solche Naturereignisse seien nicht zu verhindern und werden öfter auftreten, prognostizierte sie.

Sie berichtete den Verbandsvertretern von Baden-Baden, Bühl und Sinzheim, dass das Land ein einheitliches kommunales Starkregenrisiko-Management zum Ziel habe. Sie empfahl einen entsprechenden Leitfaden, der eine Anleitung zur Aufstellung von Gefährdungs- und Risikoanalysen gebe. Der Verband leiste gerne Hilfestellung. Vertieft wurde das Thema in der Sitzung nicht.

Für Irritationen im Zweckverband sorgt eine neue Niederschlagsstatistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die angestellten methodischen Veränderungen führten insbesondere bei Dauerregenereignissen zu gravierenden Abweichungen der Werte, informierte Walzok. Die Methode sei "nicht schlüssig". Mehrere Bauwerke mit 100-jährigem Hochwasserschutz hielten somit nur noch einem Ereignis stand, wie es statistisch alle 50 Jahre auftrete. Diese Rückhaltebecken entsprächen dann nicht mehr den technischen Vorgaben. Hintergrund: Der DWD hat die bisherigen Regenstufen von 24 und 48 Stunden gestrichen und den zwölfstündigen Dauerregen neu definiert. Daraus resultieren in verschiedenen Einzugsgebieten sehr unterschiedliche Abflussreaktionen, deren Verlauf nicht plausibel sei, wie es hieß. Mit seiner Kritik steht der hiesige Zweckverband nicht allein. Das Landesumweltministerium hat die verbindliche Einführung der neuen Statistik mit dem Namen "Kostra-DWD-2010" zurückgestellt und empfiehlt, vorerst die bisherige Methode anzuwenden.

Fakt ist indes, dass mehrere, seit den 60er-Jahren errichtete Anlagen nicht mehr heutigen Normen und Sicherheitsstandards entsprechen. Walzok berichtete, dass das Hochwasserrückhaltebecken am Krumernbach in Eisental wegen Setzungen auf Standsicherheit gecheckt werden müsse. Eine Sicherheitsüberprüfung stehe auch für die Becken am Salzwässerle (Bühl) und Sandbach/Rittgraben (Weitenung) an. Beim nächsten Ortstermin mit Behördenvertretern werde zudem der Bewuchs von Dämmen und Beckeninnenräumen erörtert. "Das ist ein oft diskutiertes Thema", so Walzok. Die Wurzeln von Bäumen könnten einerseits die Dichtungsschichten durchbohren, andererseits Dämme halten. Geschützte Biotope dürften ohnedies nicht entfernt werden.