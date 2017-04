Ziel ist ein "lebendiges Museum" Ottersweier (mig) - In der Zeit weit zurückversetzt wird der Besucher des "Eicher Wilhelme Hus" in der Ortsmitte. Damit das liebevoll sanierte und mehr als 300 Jahre alte Anwesen als Heimatmuseum ein lebendiger Ort der Begegnung werden kann, geht die Gemeinde Ottersweier zusammen mit dem 2005 gegründeten Historischen Bürgerverein jetzt die nächsten Schritte. Einstimmig fiel im Gemeinderat der Beschluss, dem Verein bei der Beantragung von Fördermitteln aus dem Leader-Topf zu helfen. Inhalte müssen erarbeitet, Leihgaben gesammelt, Medien erstellt und gedruckt sowie Ausstellungstechnik angeschafft werden. Eine Grobkonzeption für die künftige Nutzung erarbeite Michael Rumpf aus Unzhurst, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts Bühl, im vergangenen Jahr nebenberuflich. Diese sei in sich schlüssig und werde vom Historischen Bürgerverein mit seinen aktuell 85 Mitgliedern in vollem Umfang mitgetragen, sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Nach Rumpfs Schätzung werde die Umsetzung rund 150000 Euro kosten. Dazu gehört auch eine Feinkonzeption zur Einrichtung der Räume, die Rumpf selbst nicht übernehmen könne. Leader-Fördermittel sind die große Chance, um hier voranzukommen, das erkannten alle Ratsmitglieder. Als gemeinnütziges privates Projekt des Vereins käme ein Fördersatz von 60 Prozent (90000 Euro) in Frage. Der Rathauschef schlug vor, dass sich die Gemeinde mit 40000 Euro, verteilt auf vier Jahre, beteiligt und insgesamt die Vorfinanzierung übernimmt, weil Leader die Fördergelder erst nach Abschluss eines Projektes ausschütte. Der Eigenanteil des Vereins liege bei 20000 Euro und müsste aus Rücklagen und durch Sponsoren aufgebracht werden. Beim nächsten Leader-Aufruf für private Projekte im Mai würde man den Verein bei der Beantragung der Mittel unterstützen. Gewissheit über die Annahme des Projekts könnte man noch vor der Sommerpause erhalten. "Leader ist hier wie ein Lottogewinn", sagte Linus Maier (CDU). Ohne Förderung wäre die Umsetzung des Konzepts für ein Heimatmuseum nicht möglich. Als positive Beispiele aus anderen Kommunen nannte er das Grimmelshausen-Museum in Renchen und Illenau-Arkaden-Museum in Achern. Er gab zu bedenken, dass der Bürgerverein weitere Helfer und zusätzlich professionelle Kräfte benötige. Pfetzer schlug vor, die eigene Archivarbeit der Gemeinde zeitweise zurückzustellen und Patrick Götz vom Kommunalen Archiv-Verbund "Südlicher Landkreis" in diese Aufgabe einzubinden. Außerdem wolle man ein Fachbüro beauftragen. Das Haus sei einmalig und sehenswert, hob Georg Friedmann (FWG) hervor. Er fragte nach der Reihenfolge der Umsetzung und erfuhr, dass die erforderlichen Arbeiten auf drei Jahre verteilt werden sollen und zunächst nur Fördermittel für das erste Jahr beantragt werden. Es sei nicht sicher, ob alle Arbeiten bis zum Ende des Förderzeitraums 2020 abgeschlossen werden könnten, so Pfetzer. Deshalb müsse man Schritt für Schritt vorgehen. "Größtenteils machbar" nannte Ralf Albrecht (SPD) die Grobkonzeption. Das "lebendige Museum" sieht auch lebende Tiere wie Schweine oder Hühner vor.

