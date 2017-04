Wissenschaftler tüfteln am Bühler Hochwasserschutz

Seit Ende 2011 kooperiert der Zweckverband mit dem KIT. Die Forscher gehen unter anderem der Frage nach, wie Hochwasser im Bereich der Bühlot entsteht und ob eine ausreichend präzise Frühwarnung möglich ist. Ziel ist es, die bestehende Steuerung und Hochwasserwarnung am Hessensteg zu optimieren. Dort befindet sich das sogenannte Abzweigbauwerk zum Flutkanal.

Aus den Messergebnissen der Pegel in der Bühlot und Regenmessungen will das KIT eine Methode für Hochwasserprognosen erstellen, die mit größtmöglicher Vorwarnzeit die zu erwartenden Wasserstände voraussagen. Zwei Punkte sind laut Walzok dabei besonders interessant: Zum einen, im Voraus zu wissen, ob ein erhöhter Wasserstand von 1,30 Meter am Hessensteig zu erwarten ist. Zum anderen, ob gar ein Pegelstand von 1,58 Meter erreicht wird. Steigt das Wasser noch höher, geht der Flutkanal in Betrieb. Das überschüssige Wasser wird dann in Richtung Eisental abgeleitet, wo es sich in das Rückhaltebecken Neumatten ergießt.

Ergebnis der angestellten Untersuchungen: Entsprechende Vorhersagen seien mit einer Vorwarnzeit von zwei bis sechs Stunden machbar, um entsprechende Warnungen an das Personal des Verbands absetzen zu können, berichtete die Verbandsgeschäftsführerin. Das KIT habe die Hochwasserereignisse und die Randbedingungen seit 1948 untersucht. Pegelstände und Niederschlagsmengen ließen sich in Abhängigkeit mathematisch darstellen. "Diese Funktionen müssen nun in Programme umgeschrieben werden und der bestehenden Steuerung am Abzweigbauwerk hinzugefügt werden", so Walzok.

In einem ersten Schritt sei vorgesehen, das Vorwarnsystem in Abhängigkeit der Pegelstände einzurichten. Der zweite Schritt, die Einbeziehung aktueller Niederschlagsmengen, bedürfe einer Anpassung der Hardware. Dabei müssten die vorhandenen Leitungs- und Übertragungswege erneuert werden, erklärte die Verbandsgeschäftsführerin.