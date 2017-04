Für viele Kunden ein schmerzhafter Verlust Von Holger Siebnich Lichtenau - Das Wort "Räumungsverkauf" prangt in Regenbogenfarben an der Schaufensterscheibe. Es verkündet das Ende einer Tradition, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Der Elektromarkt Burkard in der Lichtenauer Hauptstraße schließt am 15. Juni. Das Inhaber-Ehepaar Lore und Herbert Burkard hat sich vergeblich um einen Nachfolger bemüht. Trotzdem ist es für die beiden nach mehr als 40 Berufsjahren ein Abschied ohne Wehmut. "Wir freuen uns auf den Ruhestand", sagt Lore Burkard. Für viele Stammkunden ist es allerdings ein schmerzhafter Einschnitt. "Zum Teil reagieren sie extrem. Eine Dame meinte, ihr kommen beim Gedanken daran die Tränen", erzählt die 62-Jährige. Das Ehepaar pflegt eine enge Bindung zu den Kunden, die häufig nicht endet, wenn die Kasse geklingelt hat. Als Elektrofachmann kniet Herbert Burkard beispielsweise häufig auf allen Vieren in fremden Wohnzimmern, um Fernseher zu verkabeln und einzustellen. Diesen Service zusätzlich zum Ladenbetrieb zu leisten, geht allerdings auch zulasten der Freizeit des Ehepaars. "Es ist ja schon schwierig, mal zum Friseur oder zum Arzt zu gehen", beschreibt Lore Burkard den zeitlichen Aufwand. Dies sei auch ein Grund, warum die beiden Kinder nicht in ihre Fußstapfen treten. Herbert Burkard meint: "Sie sind hier aufgewachsen und wissen um die viele Arbeit und die Verantwortung." Auch außerhalb der Familie fand sich kein Übernahmekandidat. Auf Inserate meldete sich kein einziger Interessent. Aus Sicht von Lore Burkard ist das symptomatisch für eine Entwicklung, die sie mit Sorge betrachtet. "So geht es immer mehr Traditionsgeschäften. Das ist nicht gut für die Innenstädte", meint die gelernte Buchhändlerin. So wird das Ladengeschäft, das den Burkards gehört, ab dem Sommer wohl vorerst leerstehen. Wie gut die Lage direkt in der Kurve beim Rathaus ist, merken die Inhaber aktuell beim Räumungsverkauf. "Es halten viele Menschen an, weil sie unsere Schilder sehen", erzählt die Chefin. In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Laufkundschaft trotzdem stetig abgenommen. Das kleine Geschäft musste sich zuerst gegen die Konkurrenz durch die großen Elektronikmarkt-Ketten erwehren, später gewann der Online-Handel immer mehr an Bedeutung. Doch die Burkards verzagten nicht, sondern gingen ebenfalls neue Wege. Seit mehr als zehn Jahren vertreiben sie ihre Waren auch über Ebay. Ihr Account dort hat fast 14000 Bewertungen. Auch das Ladengeschäft stellten sie breiter auf. Es dient mittlerweile als Annahmestelle für Pakete und Reinigungswäsche, auch Gold kaufen die Burkards an. Herbert Burkard ist außerdem als Sachverständiger für Versicherungen unterwegs und ermittelt beispielsweise den Restwert von defekten Geräten. Auch diese Tätigkeit, die er fortführen möchte, erfordert, dass er sich immer weiterbildet. "Ich habe viele Techniken kommen und gehen sehen, vom Videorekorder bis zum CD-Spieler", blickt er auf seinen Berufsweg zurück. Da er selbst nie stehengeblieben ist, kann der 67-Jährige heutzutage auch mit filigraner Technik vollgestopfte Flachbildfernseher reparieren. Ihr Wissen und ihre Kontakte wollen die beiden weiternutzen und sich nicht ganz aufs Altenteil verabschieden. Der Ebay-Shop bleibt online. Da sie dafür ohnehin ein Lager brauchen, sollen Kunden auch weiter vor Ort in Lichtenau Waren bestellen können. Wie genau das ablaufen wird, muss sich laut Herbert Burkard noch zeigen. Die Gemeinschaft der Lichtenauer Einzelhändler verliert in jedem Fall einen Motor. "Da hat sie mords viel gemacht", lobt Burkard das Engagement seiner Frau bei Aktionen wie der Leistungsschau. Dabei wollte sie gar nicht immer in der ersten Reihe stehen. Aber wie meinte eine Kundin zu ihr: "Das Pferd, das zieht, das spannt man ein."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben