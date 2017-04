Polizei erhöht Kontrolldruck

Bühl - Rolf Fritz, stellvertretender Leiter des Bühler Polizeireviers, lässt sich von der Statistik nicht aus der Ruhe bringen: In Bühl hat die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol im Spiel war, im vergangenen Jahr um 83 Prozent zugenommen. Im Rebland stieg die Quote gar um 300 Prozent. In Ottersweier gab es 200 Prozent mehr Motorradunfälle. Fritz kann trotzdem entspannt bleiben, weil diese Werte nur zeigen, wie wenig aussagekräftig die Prozentrechnung bei kleinen Zahlen ist. So gab es im Bühler Stadtgebiet gerade einmal elf Alkoholunfälle. Und auch ansonsten bewegt sich die Unfallstatistik 2016 des Bühler Reviers auf dem Niveau der Vorjahre.

Wie viele Unfälle gab es 2016 in der Region Bühl?

Insgesamt verzeichnete das Bühler Revier 1377 Unfälle, einen mehr als 2015.

Gab es dabei Tote zu beklagen?

Nein. Während 2015 noch fünf Menschen bei Unfällen starben, waren 2016 keine Todesopfer zu verzeichnen. "Das stimmt uns positiv", meint Fritz.

Wo gibt es aus Sicht der Polizei Handlungsbedarf?

Nicht zufrieden ist Fritz mit der Aufklärungsquote bei Unfallfluchten. Deren Anzahl sank zwar von 265 auf 249, nur in 78 Fällen konnte die Polizei aber den Verursacher ermitteln. Das Problem: In der Regel sind die Beamten auf Zeugenhinweise angewiesen.

Spielen Alkohol und Drogen bei den Unfällen eine auffällige Rolle?

Bei 21 Unfällen im Revierbereich war Alkohol im Spiel. Das Thema ist der Polizei wichtig. Laut Fritz fanden 2016 überdurchschnittlich viel Alkoholkontrollen statt. Die Beamten würden sich gut auskennen und stünden deshalb zu den richtigen Zeiten an den richtigen Orten. Diszipliniert zeigten sich die Autofahrer zur Fasnacht. In der fünften Jahreszeit gibt es laut Fritz mittlerweile kaum noch Promilleverstöße. Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss lag bei null.

Viele Autofahrer regen sich über Radfahrer auf. Zurecht?

Dass sich der eine oder andere Radfahrer nicht um Vorfahrtsschilder oder rote Ampeln schert, bestätigt Fritz. Er sagt auch: "Die Verkehrsmoral bei Radfahrern lässt nach." Da passt es ins Bild, dass von den 47 Unfällen mit Radfahrern 34 selbst verursacht waren. Dabei gab es 23 Schwer- und 20 Leichtverletzte.

Wie sieht es bei den Motorradfahrern aus?

Bei den motorisierten Zweirädern sanken die Unfallzahlen im Vergleich zum Vorjahr von 47 auf 34. Dabei wurden sechs Menschen schwer und 20 leicht verletzt.

Und bei den Fußgängern?

Fußgänger waren in zwölf Unfälle verwickelt, die alle glimpflich endeten. Elf Personen wurden leicht verletzt. In der Regel waren die Fußgänger nicht selbst schuld. Nur drei Unfälle waren laut Polizeistatistik selbst verursacht.

Gibt es Auffälligkeiten in bestimmten Altersklassen?

Bedingt. Während die Zahlen der Unfallbeteiligten bei Kindern und jungen Erwachsenen leicht zurückgingen, stiegen sie bei Senioren über 65 Jahren von 109 auf 134. Die Gruppe ist damit laut Fritz "ein bisschen auffällig". Dies liege aber auch daran, dass es allein aufgrund des demografischen Faktors immer mehr ältere Menschen gebe. Außerdem seien sie mobiler als früher.

Gibt es Unfallschwerpunkte im Revierbereich?

Nein, die gibt es nicht. Auffällig unauffällig präsentiert sich auch nach wie vor der 20er-Bereich der Bühler Hauptstraße. Wie in den Vorjahren gab es dort keinen einzigen Unfall.

Was sind die Hauptursachen bei den Unfällen?

Das sind die Klassiker: Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, Vorfahrtsverletzungen, überhöhte Geschwindigkeit und zu geringer Abstand.