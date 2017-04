Die Rechte für die "Bühlerhöhe" sind vergeben

Schwarzwaldhochstraße (jo) - Das Schlosshotel Bühlerhöhe ist für den Publikumsverkehr geschlossen und dennoch in aller Munde. Dazu hat nicht zuletzt die aus Fautenbach stammende Kölner Romanautorin Brigitte Glaser einen Gutteil beigetragen. Ihr Roman "Bühlerhöhe" rangierte für Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste und ist inzwischen mehr als 50000-mal über den Ladentisch gegangen. Nunmehr gibt es konkrete Pläne, Glasers Fiktion eines Adenauer-Attentats zu verfilmen. Die Verwertungsrechte liegen bei der Autorin, an die eine Filmgesellschaft herangetreten ist. "Die Filmrechte sind für zwei Jahre optioniert worden", erklärt Glaser. Das heißt, die Produktionsfirma, deren Name nicht genannt werden soll, hat sich die Filmrechte gesichert und jetzt 24 Monate Zeit, das Projekt zum Laufen zu bringen. Zunächst gelte es, die Finanzierung zu sichern, berichtet Glaser. Sodann müsse ein Drehbuch auf der Basis des Romans ausgearbeitet werden. "Noch ist alles offen", sagt sie. "Wenn alles gutgeht", so Glaser weiter, "werden die Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen." Im Sinne größtmöglicher Authentizität sollen die Originalschauplätze als Kulisse dienen, also auch das Schlosshotel Bühlerhöhe. Die kasachischen Besitzer der schlummernden Edelherberge waren Kameras bislang nicht abgeneigt. So konnte ein SWR-Filmteam 2015 die Autorin zu ihrem neuen Roman im noblen Salon van Dyk befragen. Außerdem entstand ein "Tatort"-Krimi des SWR mit Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal zu großen Teilen im Schlosshotel. "Roomservice" wurde 2015 im ARD-Programm erstmals ausgestrahlt. Außerdem gestattete die Bühlerhöhe-Verwaltung Studierenden der Münchner Filmhochschule Filmaufnahmen im Haus. Brigitte Glaser las im März aus ihrem Bestseller-Roman am Originalschauplatz. Nicht im Schlosshotel, sondern nebenan in der Max-Grundig-Klinik. Damit schloss sich ein Kreis, hatte die Buchpremiere doch ebenfalls in Bühl stattgefunden - im Sommer 2016 auf der voll besetzten Leseterrasse der Mediathek. Glasers Roman handelt von einem geplanten Attentat auf Bundeskanzler Konrad Adenauer. Er soll ermordet werden, um ein geplantes Abkommen über Entschädigungsleistungen für Israel zu verhindern. Dieses Gesetz war in Deutschland wie in dem jungen jüdischen Staat seinerzeit höchst umstritten. Ein Attentatsversuch auf der Bühlerhöhe, wo der Kanzler mehrmals seinen Urlaub verbrachte, hat es zwar nie gegeben. Im Zusammenhang mit dem Bundesentschädigungsgesetz waren jedoch mehrere Briefbomben verschickt worden, darunter ein direkt an Adenauer im Bundeshaus Bonn adressiertes Paket, das einem Sprengmeister das Leben kostete und fünf weitere Polizisten verletzte. Zur Tat bekannte sich eine Organisation jüdischer Partisanen. In diesem Spannungsfeld spielt der Roman, die Hauptrollen kommen zwei ungleichen Frauen zu: Rosa Silbermann ist eine aus Deutschland stammende jüdische Agentin wider Willen. Sophie Reisacher agiert als elsässische Hausdame des Nobelhotels und spioniert ihre Gäste aus. Glasers praller Roman zeichnet nebenbei auch ein Bild über ein Nachkriegsdeutschland, in dem der Zweite Weltkrieg noch voll gegenwärtig ist.

