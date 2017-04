Großen Beitrag zum christlichen Miteinander geleistet Bühl (wv) - "Die katholische Frauengemeinschaft St. Maria leistet einen großen Beitrag zum Gelingen des christlichen Miteinanders vor Ort", attestierte ihr Marc Vollmer seitens des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch. Die Hauptversammlung der Kappler Frauengemeinschaft wählte Waltraud Schöpka und Rita Schmitt als Vorstandsteam einstimmig wieder. Die Ereignisse und Veranstaltungen der beiden vergangenen Jahre schilderte Schriftführerin Claudia Bernhard. Ins kirchliche Leben der Pfarrei hatte sich die Frauengemeinschaft unter anderem durch Gestaltung von Maiandachten, Kreuzwegen und Gottesdiensten eingebracht. Sie hatte die vom Gemeindeteam veranstalteten Kappler Pfarrfeste eifrig mitgestaltet. Ihr menschliches Miteinander hatte die Frauengemeinschaft mit Radtouren, Grillfesten, Zwiebelkuchenessen und Adventsfeiern, mit Ausflügen zur Schönaicher Orchideenschau, zur Zeller Keramikmanufaktur und zum Endinger Käsereimuseum gepflegt. Ins Leben der Stadt hatte sie sich als Mitbetreiberin des "Café Klatsch" beim Zwetschgenfest eingebracht. Durchschnittlich zwischen 20 und 25 Frauen besuchten die wöchentlichen Übungsabende der Gymnastikgruppe, berichtete Beate Frey. Gabriele Lieb als Übungsleiterin sorge mit dem Training vor Ort und mit "Hausaufgaben" dafür, dass die Teilnehmerinnen fit blieben. Über drei Neuzugänge habe sich die Gruppe im Jahr 2016 freuen dürfen, informierte Frey und ergänzte: "Aus gesundheitlichen Gründen möchte ich das Amt nun in jüngere Hände legen." Frey habe die Gymnastikgruppe organisatorisch bestens geleitet, lobte Schöpka. Sie und Co-Vorsitzende Rita Schmitt ehrten Frey für 15-jähriges Engagement im Vorstand und verabschiedeten sie zugleich mit großem Dank, Ehrenpräsent und Blumenbukett. Die Finanzentwicklung des Gesamtvereins für 2015 erläuterte Gabi Höll und die für 2016 ihre Nachfolgerin Marianne Roth. Über beide Jahre summiert erwirtschaftete die Frauengemeinschaft ein Plus von 330 Euro. Die eigene Kasse der Gymnastikgruppe verzeichnete in diesem Zeitraum rund 600 Euro Überschuss. Beide Kassen hatte Irene Bühler geprüft und empfahl die Entlastung der Kassiererinnen. Diese genehmigte die Versammlung ebenso einstimmig wie die des gesamten übrigen Vorstands. Als neue Verantwortliche für die Gymnastikgruppe wählten die Mitglieder Elke Moser. In ihren Ämtern wurden bestätigt: Waltraud Schöpka und Rita Schmitt als Vorsitzenden-Duo, Marianne Roth als Kassiererin, Claudia Bernhard als Schriftführerin sowie Brunhilde Brommer und Martina Stenzel als Beisitzerinnen. Schöpka kündigte für den 10. Mai die Muttertagsfeier im Kappler Gemeindehaus und für den 15. Juli den Jahresausflug zum Salzbergwerk nach Bad Friedrichshall an.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Offenburg

Einblick in die Polizeiarbeit Offenburg (ab) - Wie funktioniert das Führungs- und Lagezentrum eines Polizeipräsidiums? Wie arbeitet die Kriminaltechnik? Wie sieht eine Arrestzelle von innen aus? 19 BT-Leser haben am Dienstag bei der Aktion "BT öffnet Türen" Antworten auf diese Fragen bekommen (Foto: ab). » Weitersagen (ab) - Wie funktioniert das Führungs- und Lagezentrum eines Polizeipräsidiums? Wie arbeitet die Kriminaltechnik? Wie sieht eine Arrestzelle von innen aus? 19 BT-Leser haben am Dienstag bei der Aktion "BT öffnet Türen" Antworten auf diese Fragen bekommen (Foto: ab). » - Mehr