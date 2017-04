Der Hammer wird wohl kaum fallen

Ottersweier/Schwarzwaldhochstraße/Baden-Baden - Showdown morgen, Freitag, im Amtsgericht Baden-Baden. Oder doch nur vergeudete Zeit, ein Hornberger Schießen also? Zum dritten Mal innerhalb von zehn Jahren steht das ehemalige Kurhaus Hundseck, nach einem Teilabbruch nur noch eine Trümmer-Ruine, zur Zwangsversteigerung an. Beginn ist um 9 Uhr im großen Sitzungssaal 118 des kurstädtischen Justizgebäudes in der Gutenbergstraße 17. Gerechnet wird hauptsächlich mit Gläubiger-Vertretern, politischen Beobachtern, Neugierigen, weniger mit Bieter-Interessenten. Sitzungsleiterin ist Diplomrechtspflegerin Angelika Pfistner.

Wie hoch liegt der Verkehrswert des ehemaligen Kurhauses Hundseck?

Zweimal 50 Cent, weil es in zwei Lose aufgeteilt ist.

Das wäre ja angesichts des 5,8 Hektar großen Grundstücks auf den ersten Blick betrachtet geradezu ein "Schnäppchen"?

Überhaupt nicht. Es gibt nämlich ein Mindestgebot. Das lag Anfang April noch bei 2 100 Euro, hauptsächlich für Gerichtskosten. Inzwischen ist diese Summe auf 90 642,87 Euro hochgeschnellt. Diese Kostenexplosion resultiert im Wesentlichen daher, dass ein Gläubiger Zinsen für eine Grundschuld angemeldet hat.

Wer den Zuschlag erhält, dem gehört dann die Hundseck endgültig?

Nein. Die türkischen Eigentümer haben 2008 die Immobilie oder zumindest Teile davon an zwei weitere Interessenten weiterveräußert. Ein Kaufvertrag wurde zwar geschlossen, im Grundbuch aber nicht "endvollzogen". Bei dem Grundbucheintrag handelt es sich um eine Auflassungsvormerkung. Im Klartext: Der Ersteigerer muss möglicherweise die Hundseck wieder herausrücken. Konkret: Das Geld ist weg und die Immobilie auch.

Gibt es weitere finanzielle "Altlasten"?

Ja, in Form von Sicherungshypotheken und Grundschulden. In der Summe ein Betrag von 209 513,11 Euro. Der Ersteigerer müsste also diese Summe sowie das Mindestgebot bringen. Damit nicht genug, weil dann auch noch der Abbruchbagger zur Beseitigung der noch stehenden Gebäudeteile bestellt werden muss. Nicht zu vergessen der Transport des Bauschutts ins Tal und dessen Entsorgung. Vorsichtige Schätzungen gehen von Kosten ab 300 000 Euro aus.

Ist unter diesen ungünstigen Rahmenbedingungen überhaupt mit Geboten zu rechnen?

Realistisch betrachtet nein. Aber bei Zwangsversteigerungen ist man vor Überraschungen nie gefeit. Das haben schon die beiden vorangegangenen Termine im Mai und November 2007 gezeigt.

Wie viele Gläubiger stehen "auf der Matte"?

Acht. Darunter die Stadt Bühl als Baurechtsbehörde der Gemarkungsgemeinde Ottersweier und der Landkreis Rastatt. Sie haben Forderungen von 46000 beziehungsweise 70000 Euro. Sie hatten sich dem Antrag auf Zwangsversteigerung der Gemeinde Ottersweier angeschlossen. Diese hat Anfang April diesen Antrag wieder zurückgezogen, nachdem der Bevollmächtigte der beiden Eigentümer die Forderungen der Gemeinde Ottersweier von 13 000 Euro beglichen hatte. Somit bleiben die Einträge im Grundbuch bestehen. Die Immobilie ist damit nicht mehr lastenfrei. Ottersweier hatte in der Rangfolge der Gläubiger einen vorderen Platz, was für die Stadt Bühl und den Landkreis nicht zutrifft. Der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer nannte diese Entwicklung im BT-Gespräch "superärgerlich". In den vergangenen Tagen sollen die beiden Schuldner angeblich mehrere Anträge auf Aufhebung des Zwangsversteigerungsverfahrens gestellt haben.

Wie sieht der Verfahrensablauf am morgigen Freitag aus?

Zunächst wird die Rechtspflegerin eine umfangreiche Belehrung vornehmen und auf Verfahrensdetails eingehen. Das dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Danach schließt sich eine Bieterzeit von mindestens 30 Minuten an.

Und wenn kein Angebot abgegeben wird?

Dann können Gläubiger innerhalb von sechs Monaten eine Fortsetzung verlangen. Die Bedingungen bleiben die gleichen.

Was geschieht, wenn auch bei einem möglichen zweiten Anlauf der Hammer nicht fällt?

Dann wird das Verfahren aufgehoben.