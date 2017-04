Chardonnay statt Brombeeren Von Gerold Hammes Bühl - Sternstunden in Sachen Erdbau am Altschweierer Sternenberg. Schweres Gerät ist aufgefahren. Die Maschinisten müssen gleich mehrere Fähigkeiten mitbringen: Absolute Beherrschung ihrer tonnenschweren Raupen und Bagger, hundert Prozent Schwindelfreiheit und eine verdammt große Portion Mut: Knapp 40 Jahre nach der umfassenden Rebflurbereinigung werden auf dem Altschweierer Hausberg 1,2 Hektar Rebgelände neu terrassiert - und zwar nicht mehr vertikal, sondern horizontal. Der Sternenberg gilt im oberen Teil, wo er an den Wald grenzt, als extrem steil. Eine Bewirtschaftung ist dort selbst maschinell mit Raupenfahrzeugen nicht möglich, bleibt aber selbst für eine händische Rebstockpflege beziehungsweise die Weinlese gefährlich, strapaziös auf jeden Fall. In der Vergangenheit sind in weniger steilen Lagen selbst spezielle Schmalspur-Rebenschlepper schon mal umgekippt. Dass es zu keinem schweren oder tödlichen Unfall kam, ist wohl einem wohlgesonnenen Weingott Bacchus zuzuschreiben. Über außergewöhnliche Fertigkeiten verfügt auch Josef Himmelsbach. Er ist der Chefpilot des Steinacher Baggerbetriebs Schwörer. Seit 49 Jahren sitzt der 66-Jährige im Cockpit seines Kettenbaggers. Schon beim Betrachten seines Tagwerks läuft einem der kalte Schauer runter. Die Neigung der Steilwand, die er planiert und anböscht, beträgt bis zu 60 Prozent. "Mehr sollte man auch nicht wagen", meint er mit fast schier grenzenlosem Understatement. Gewöhnliche Maschinisten, selbst mit langer Berufserfahrung, wagen sich an solche Hänge schon gar nicht mehr. Für die meisten ist bereits bei 30 oder 40 Grad Schluss. Kein Wunder, dass am Mittwoch gleich mehrere Tiefbauunternehmer am Sternenberg aufkreuzten und aus dem Staunen nicht mehr herauskamen und ihre Anerkennung bekundeten. Josef Himmelsbach ist der Sebastian Vettel unter den Steilwand-Artisten, seine Fertigkeiten und sein Mut, mithin das Know-how des Kinzigtäler Unternehmens, waren und sind im süddeutschen Raum, aber auch in Nordrhein-Westfalen gefragt. Da verwundert es nicht, dass er auch den höchsten Weinberg Deutschlands auf dem 686 Meter hoch gelegenen Hohentwiel terrassierte. In die Abteilung Beerenauslese ist auch sein Arbeitspensum einzuordnen. Je nach Geländeprofil wird pro Tag ein Hektar neu modelliert, die Hälfte aber, sagt Himmelbach, "sollte es mindestens sein". Axel Bauer hört die Botschaft wohl, ihm fehlt auch nicht der Glaube. Der Wirtschaftsingenieur und Hobby-Winzer legt Wert auf die Dienste des Chefpiloten. Gerade hat er die 1,2 Hektar Reben von früheren Besitzern abgekauft. Diese wollten sich auf dem "Montblanc der deutschen Weinberge" nicht mehr schinden und herumplagen. Die Alternative wäre gewesen: Brachfläche mit Wildwuchs und Brombeerhecken. Stattdessen sorgt Bauer für frischen Wind im Sortiment der Ortenauer Winzer. Die neuen Rebsorten lassen die Weinliebhaber mit der Zunge schnalzen: Viogonier (weiß), Tempranillo, Malbec und Syrah (rot) mit französischen beziehungsweise spanischen Wurzeln wird er anbauen. Die infrastrukturellen Vorteile auf den Querterrassen liegen auf der Hand: maschinelle Bewirtschaftung, bessere Durchlüftung, ein optimiertes Mikroklima und nicht zuletzt ein reduzierter Einsatz von Fungiziden und Herbiziden. Neuland betritt Bauer mit seiner Terrassenarchitektur nicht. In Bühlertal hat er auf dem Hungerberg und am Grenisberg zwei Hektar Fläche gekauft, die wegen der ebenfalls extremen Lage nicht mehr bewirtschaftet wurden und verwilderten. Dort werden künftig Merlot, Sauvignon Blanc und Chardonnay heranwachsen. In Bühlertal ist Bauer inzwischen mit seiner Familie auch heimisch geworden. Aufgewachsen ist er in Altschweier. Vom Vater hat er nach dessen Tod den Weinbaunebenerwerb übernommen, sein Großvater Bernhard war Bürgermeister der einst selbstständigen Gemeinde Altschweier. Als Diplom-Wirtschaftsingenieur arbeitete Bauer unter anderem in Frankfurt, Hamburg, München und London, ehe er sich vor 15 Jahren selbstständig machte. Er entwickelt Werbekampagnen für die Automobil-, Nahrungs- und Textilindustrie. Der Altschweierer Ortsvorsteher Manfred Müller erhebt das Glas und schwärmt: "Es ist schön, dass es solche engagierte Winzer gibt." Auch er hat Josef Himmelsbach bei der Arbeit beobachtet. Sein bleibender Eindruck: "Da wird einem schon beim Zuschauen schwindelig."

