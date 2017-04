Arbeitskreise nehmen Gestalt an

Ötigheim



Neue Stelen und Urnengräber Ötigheim (yd) - Der Friedhof in Ötigheim soll umgestaltet werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag dem Entwurf des Kuppenheimer Büros Interplan zugestimmt. Zunächst sollen neue Urnenstelen angeschafft und neue Urnenwahlgräber geschaffen werden (Foto: yd).