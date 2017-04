Infiziert von der Jagd aufs "Schweinchen"

Enthusiastische Anhänger des französischen Nationalsports gibt es in der Zwetschengenstadt natürlich schon vor der Gründung. Gespielt wird Pétanque, zunächst unter dem Dach des französischen Clubs auf dessen Gelände beim Maison de France. Als der Abzug der französischen Streitkräfte ins Gespräch kommt, beschließen die passionierten Bühler Boulisten die Gründung eines eigenen deutschen Clubs. "Wir wollten unbedingt das Pétanque-Spiel in Bühl fortsetzen", hält Graeser in der Chronik fest.

Mit einem Flyer machen sie auf ihren Sport aufmerksam. Gesucht wird "ein Platz in der Nähe eines Lokals". Zur Überraschung der Initiatoren kommen zur Gründungsversammlung in der "Alten Post" 24 Personen zusammen. Am Ende der ersten Saison zählt der Club bereits 34 Mitglieder, Deutsche wie Franzosen. Bis 1995 frönen sie ihrem Hobby auf dem Platz Villefranche, der aber bald zu eng wird. Schon ab 1993 nehmen die Bühler an Ligaspielen teil und zu den Turnieren reisen immer mehr Gäste von auswärts an. Zu Hilfe kommen die Franzosen. Nach Gesprächen "in freundschaftlicher Atmosphäre" wird deren Platz nun einige Jahre von beiden Vereinen genutzt. Nach dem Abzug der französischen Armee und dem Verkauf des Geländes im Zuge der Konversion im Jahr 2000 werden die Bühler Boulefreunde vorübergehend obdachlos. Ein neuer Standort für Training, Ligaspiele und Turniere wird gesucht - in der Hägenichstraße finden sie ein neues Zuhause. "Aufgrund des Engagements von OB Hans Striebel stellte die Stadt Bühl ein neues Gelände und ihre Unterstützung zur Verfügung", erinnert sich der Vorsitzende. Nun ist Eigenleistung gefragt. Durch Unterstützung von Stadt, Badischem Sportbund und Sponsoren können die Arbeiten im November 2001 aufgenommen werden. Ende Mai 2002, zum zehnjährigen Bestehen des Clubs, ist das Boulodrôme mit bis zu 24 Spielflächen, Vereinsheim und großer überdachter Terrasse fertiggestellt, der Spielbetrieb kann beginnen. Um den Platz mit Panoramablick auf den Schwarzwald werden die Bühler von vielen befreundeten Clubs beneidet. Fortan tummeln sich immer wieder "Profis" aus dem In- und Ausland im Hägenich, darunter viele aus dem Elsass. Der rührige Bühler Verein richtet gut besuchte, auch überregional bekannte Turniere aus und macht sich als Organisator von Großereignissen und guter Gastgeber einen Namen. 2007 und 2012 avanciert Bühl zum Mekka des Boule-Sports, als die Landesmeisterschaften und die Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft in Doublette ausgetragen werden. 2009 steht die deutsche Meisterschaft in Doublette auf dem Spielplan. Der Club initiiert auch lokale Wettbewerbe für "Nicht-Profis" - wie Zwetschgenfestturniere, Schulmeisterschaften und Firmen-Cups - und fährt sportliche Erfolge ein. 2016 gewinnt er den Pokal der Liga Mittelbaden. Die erste Mannschaft spielt derzeit in der Regionalliga, die zweite in der Landesliga.

Neue Mitspieler willkommen Worunter viele Vereine leiden, tangiert auch die Boulesportler - es fehlt an Nachwuchs. Der Club zählt 53 Mitglieder, darunter 30 aktive Spieler, das Durchschnittsalter liegt bei weit über 40 Jahren, bedauert der 68-jährige Graeser. Um Interesse an der Jagd auf das "Schweinchen" (Cochonnet, die kleine Zielkugel) zu wecken, bietet der Boule-Club bis Mitte September Freitagsturniere für jeden an. Das nächste ist für heute, 18 Uhr, terminiert. Wer keine Kugeln besitzt, bekommt sie vom Verein gestellt. Um das 25-jährige Bestehen gebührend zu feiern, veranstaltet er am Sonntag ein Jubiläumsturnier mit Mannschaften aus der Region. www.buehler-boule-club.de