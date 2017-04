Nicht einmal Respekt vor Gotteshäusern Bühlertal/Schwarzwaldhochstraße (eh) - Dreiste Metalldiebe haben der evangelischen Kirchengemeinde Bühlertal hohen Sachschaden zugefügt. Ihr Ziel war die Kapelle "Zum Guten Hirten" auf Sand. Vermutlich in der Nacht auf den 26. März haben sie im großen Stil an der Außenfassade Kupferverkleidungen gestohlen und dabei das Dach beschädigt. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Erst nach internen Beratungen wollte die Kirchengemeinde mit der Sache an die Öffentlichkeit gehen. Es stehe nun fest, dass die Versicherung den Schaden nicht übernehme, so Kirchengemeinderatsvorsitzender Werner Ziegler. Die Kirchengemeinde müsse dafür aufkommen. Die 1965 vom Heidelberger Architekten Dieter Quast erbaute Kapelle liegt direkt an der Sandkreuzung, wo die L83 auf die B500 trifft. Größtenteils verdecken hohe Bäume den Blick von der Straße auf die kleine Holzkirche. Diese weist mit ihrem zwölfeckigen Grundriss eine besondere Architektur auf. Das Gebäude ruht auf zwölf Holzsäulen, welche die zwölf Stämme Israels symbolisieren. Diese zum Witterungsschutz mit Kupfer verkleideten Holzsäulen hatten die Begierde der Diebe geweckt. Im Schutz der Dunkelheit entfernten sie an sämtlichen Säulen die Verkleidungen. In größere Mitleidenschaft wurde auch das Vordach gezogen, von dem die Täter ein Kupferblech stahlen, das zur Abdichtung diente. "Wir haben die Stelle provisorisch abgedichtet, weil es durch das Vordach geregnet hat", so Ziegler. Die Kirchengemeinde ist traurig und entsetzt über die Tat. Dies zeige, dass solche Täter nicht einmal mehr Respekt vor Gotteshäusern hätten, meint Ziegler. Die Polizei habe das Delikt aufgenommen, doch gebe es in solchen Fällen kaum Hoffnung, die Diebe zu ermitteln. Dekan Thomas Jammerthal hat sich nach einem Gottesdienst in der Sandkapelle ein persönliches Lagebild verschafft. "Die Kirchengemeinde Bühlertal muss drei Kirchengebäude unterhalten und ist durch diesen Diebstahl schwer getroffen." Ihm sei im gesamten Kirchenbezirk kein ähnlich gravierendes Vorkommnis bekannt. Glücklicherweise sei es bisher bei vereinzelten, kleineren Vandalismusschäden geblieben. Die Sandkapelle sei bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. Es gebe dort zahlreiche Trauungen und Taufen. Dem Gotteshaus komme im Rahmen der Nationalparkveranstaltungen weitere Bedeutung zu, da regelmäßig sonntags ein evangelischer Gottesdienst stattfinde, so Jammerthal. Er betont: "Gerne möchten wir auch künftig die Kapelle während der warmen Jahreszeit tagsüber offen lassen, um Menschen einen Ort zur Ruhe und Einkehr anzubieten." Ein Bewohner des Höhengebiets kümmert sich für die Kirchengemeinde um den Schließdienst und weitere Hausmeistertätigkeiten. Man werde sich nun mit dem Kirchenbauamt beraten, wie der Schaden am besten instand gesetzt werden könne, so Ziegler. Man suche ein witterungsbeständiges Material, das für Metalldiebe unattraktiv sei. Ziegler hofft, dass sich Menschen finden, die bereit sind, mit Spenden zu unterstützen. Weitere Infos gibt es beim Pfarramt dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr , (0 72 23) 724 21. Unter dem Kennwort "Sandkapelle" kann auf das Konto (Sparkasse Bühl) der Kirchengemeinde gespendet werden; IBAN: DE72 662 514 340 001 028 984.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben