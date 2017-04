Immer die Gefahr im Hinterkopf

Karlsruhe

Entschädigung bei Verspätung Karlsruhe (red) - Beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) tritt ab Montag, 1. Mai, eine Mobilitäts- und Pünktlichkeitsgarantie in Kraft. Der KVV bietet seinen Fahrgästen in Form der Garantie neue Entschädigungsregelungen an, wenn etwa Bus oder Bahn verspätet ist (Foto: KVV).

Steinmauern

Skateboard-Profi in Steinmauern Steinmauern (red) - Mit seinem Skateboard rollt Alex Mizurov durch die ganze Welt. Der fünffache Deutsche Meister und Europameister ist bekannt für seine technisch anspruchsvollen Skateboard-Tricks. Am Freitag, 28. April, ist er zu Gast in Steinmauern (Foto: Gemeindeverwaltung).