Grenzüberschreitender Kunstweg Drusenheim/Bühl (ar) - Kunst kennt keine Grenzen - weder nationale noch gestalterische. So hatte es bereits das "Novemberlicht" geschafft, von Bühl über den Rhein nach Drusenheim zu springen. Nun verbindet sogar ein ganzer Kunstweg mit "Plakat Wand Kunst" Bühl und die elsässische Gemeinde mit einem kleinen Zwischenstopp in Schwarzach. Über 30 Künstler aus Deutschland und Frankreich haben diesen Kunstweg mit 50 Plakatwänden geschmückt. Auf dem Kirchplatz in Bühl und im Stadtgarten machen vier Wände mit acht großformatigen Kunstwerken auf sich aufmerksam und laden dazu ein, eine kleine Kunstreise ins Nachbarland zu starten. Zwei Plakatwände mit vier Gemälden stehen im Rosengarten im Schatten des Schwarzacher Münsters. Auf der anderen Rheinseite beginnt die Ausstellung am Rheinpavillon in Drusenheim, zieht sich entlang der neu gestalteten Route du Rhin, in den Garten "Gabion" und endet im Kulturzentrum, wo farbenprächtige gestaltete Blumenbilder die Kunstreisenden erwarten. 16 Künstler hatten vor über 30 Jahren die Initiative "Kunst an der Plakatwand" ins Leben gerufen, aus der sich vor sieben Jahren der Verein "Plakat Wand Kunst" gründete. Jahr für Jahr machen sie mit Ausstellungen von überdimensional großen Plakatwänden als Kunst im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam. In diesem Jahr trauten sie sich zum ersten Mal, das Projekt über Landesgrenzen zu realisieren. Offene Türen traten die Väter der Ausstellung, Didier Guth und Germain Roesz, mit ihren Vorschlägen im Drusenheimer Rathaus ein. Und auch die Stadt Bühl zeigte spontan Bereitschaft zur Teilnahme. Ein spezielles Thema wurde nicht vorgegeben, doch widmeten sich die Künstler, unter ihnen Johanna Helbling-Felix, Patrick Lecorf, Wolfgang Müller und Ernst W. Schneider aus Bühl und Ottersweier, dem Rhein, den im Grenzraum lebenden Menschen und Tieren, aber auch teilweise sozialpolitischen Themen. Da winkt ein hinter Wellenlinien versteckter Clown den ankommenden Deutschen am elsässischen Rheinufer zu (Andreas Lau), poetisch und zugleich chaotisch erscheint die Collagearbeit des französischen Künstlers Jacques Verdier. Gabi Streile und Rainer Braxmaier präsentieren nicht nur ihre eigenen Werke, sondern auch Gemeinschaftsarbeiten. Alle 31 Künstler geben ihre eigene Visitenkarte ab, öffnen sich dem Betrachter mit ihren Träumen, Sehnsüchten, Wünschen, aber auch Ängsten, wie bei Eva Schaeuble, die in ihr romantisches Bild einer heilen Welt kleine Militärflugzeuge einbringt. Der Drusenheimer Bürgermeister Jackie Keller bezeichnete das Projekt als "große europäische Ausstellung", der Bühler Bürgermeister Wolfgang Jokerst lobte die "Kunstszene am Oberrhein ohne nationale Grenzen". "So lange wir mit Kunst und Kultur uns begegnen, werden wir am Oberrhein friedlich leben", sagte der Offendorfer Bürgermeister Dennis Hommel. "Kunstmachen heißt, eine Welt zu gründen gegen die Welt, die nicht funktioniert", so Organisator Germain Roesz. Zu sehen ist die Ausstellung "Plakat Wand Kunst" bis zum 30. September.

