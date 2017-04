Als der Rock ′n′ Roll nach Bühl kam

Bühl - Mit Bill Haleys "Rock around the clock" und dem Durchbruch von Elvis Presley 1956 wurde der Rock 'n' Roll zum Soundtrack eines neuen Lebensgefühls. Auch die Brüder Gerd und Günter Ziegler (Jahrgang 1940 und 1943) aus Bühl ließen sich vom neuen musikalischen Virus infizieren. Ihre Band Rocking Taifuns brachte den Rock 'n' Roll als Livemusik in die Zwetschgenstadt.

Musik hatte für beide schon recht früh eine wichtige Rolle eingenommen. Im Hotel "Krone", das ihre Eltern führten und in dem die Familie auch wohnte, fanden in den 50er Jahren erste "Jazzmeetings" statt, bei denen die Brüder gerne zuhörten. Heute befindet sich dort das Kaufhaus Peters.

Im Jahr 1959 gründeten die Brüder zusammen mit dem Schlagzeuger Franz Baas und dem Pianisten Dieter Wüstenberg (Spitzname "Samba") ihre erste Band "The Teddybaers". Proben und erste Auftritte fanden in der "Krone" statt, wobei die Combo hauptsächlich Schlager der 50er Jahre präsentierte. Anfangs sang Gerd Ziegler noch alle Lieder alleine, später mit seinem Bruder im Wechsel.

Der erste Rock 'n' Roll-Titel der Teddybären war "Red River Rock" von Johnny & the Hurricanes. Es folgten Hits von Paul Anka, Bill Haley, Elvis Presley, Ted Herold, Peter Kraus und anderen. Da die Band zu diesem Zeitpunkt noch keinen Bass besaß, wurden sämtliche Titel vorerst ohne dieses Instrument gespielt und gleichzeitig das Klavier verstärkt. Der gesamte Sound lief über einen Dynacord-Verstärker (15 Watt) mit eingebautem Lautsprecher und zwei Zusatzboxen. Außerdem besaßen die Musiker zwei Mikros und ein umgebautes Radio.

Initialzündung bei Holland-Urlaub

Als die Ziegler-Brüder 1960 Urlaub in Holland machten, erlebten sie dort tolle Bands. Besonders angetan hatte es ihnen "Peter en zin Rockets". Da hörten die Brüder zum ersten Mal einen E-Gitarrenbass des niederländischen Herstellers Egmond. Sie entschlossen sich spontan, ein solches Modell zu kaufen, inklusive Verstärker für die Saiteninstrumente. Die Gesangsboxen wurden von den Musikern selbst gebaut. Ab sofort nannten sie sich - mit vorangestelltem Artikel: The Rocking Taifuns.

Gleichzeitig stiegen Klaus-Dieter Peter (Schlagzeuger) und Gerhard Wendling (Saxofon, Klarinette) in die Gruppe ein. Das ebenfalls neue Mitglied Wolfgang Hezel (Leadgitarre) hatten die Ziegler-Brüder bei einem Nachwuchswettbewerb in der Bühler Stadthalle kennengelernt. Überhaupt war 1961 ein Jahr der Inspiration mit personeller sowie musikalischer Neuorientierung. Auch der Tanzstil hatte sich erweitert. Angesagt waren jetzt auch Twist, Slop, Madison und Hully Gully.

Ein Glücksfall war Jean-Claude Germain, den die Band im Nato-Krankenhaus in Rittersbach bei einer Weihnachtsfeier hörte. Der 16-Jährige sang Chansons und war ein großer Fan von Johnny Hallyday, dessen Stimme er perfekt imitieren konnte. Germain wohnte in der französischen Wohnsiedlung in Bühl und war sofort bereit, zu einer Bandprobe zu kommen, woraufhin er als Solosänger engagiert wurde.

Als Manager der Taifuns fungierte der durch seine berufliche Tätigkeit erfahrene Gerhard Wendling. Da es keine Diskotheken gab, waren "Teenagerbälle" für Jugendlichen eine einzige Möglichkeit, sich fürs Tanzen zu begeistern. Manche Jungen ließen dabei, um den Mädchen zu imponieren, ganz nach dem Vorbild von Elvis Presley, lasziv das Becken kreisen. Die Rocking Taifuns brachten "das Stadthallenparkett auf Hochglanz", wie ein Reporter im Oktober 1961 schrieb: "Mensch ist das 'ne Wucht und erst der Macker dort am Mikrophon".

Die Taifuns traten hauptsächlich in der Region auf und etablierten sich in Mittelbaden neben den Rocking Stars aus Rastatt. Auch im Elsass erlangten sie eine gewisse Berühmtheit. Dreimal erhielten sie Einladungen vom französischen Fernsehen und traten in der Sendung "Junior's Cocktail" auf, die in Straßburg aufgezeichnet wurde. Außerdem nahmen sie an einem Rock-'n'-Roll-Meeting in Basel teil.

Bei einem Auftritt im "Ortenauer Hof" in Offenburg erlebte die Band die Begeisterung ihrer Anhänger besonders eindrücklich, als die Fans Autogramme auf Toilettenpapier verlangten. Speziell erinnern sich die Ziegler-Brüder an einen Gig in Straßburg, als sie in einem Bordell spielten, was ihnen aber erst während des Auftritts aufgefallen sei.

Mit den Songs der Beatles, Rolling Stones, Spencer Davis Group und anderen begann die Beatmusik, an der sich nun auch die Rocking Taifuns orientierten. Im Lauf der Jahre gingen und kamen neue Musiker. 1963 wurde Eckhardt Schmidt aus Karlsruhe als Drummer engagiert, als Organist Bernd Kopp verpflichtet. In dieser Zeit traten die Taifuns erstmals im Baden-Badener Kurhaus zusammen mit dem Orchester Werner von Overheidt auf. Danach spielten sie bei einigen Jugendbällen im Kurhaus.

Im Jahr 1964 meldete sich Johnny Hallyday: Als besonderes Highlight ist ein Auftritt mit dem als Soldat in Lahr stationierten französischen Superstar in Erinnerung. Hallyday wollte einige seiner Stücke singen. Da die Rocking Taifuns viele seiner Titel im Programm hatten, war das für die Band kein Problem. Nach diesem Erfolgserlebnis lud Hallyday die Band auch zu einem seiner Konzerte ein.

Bei einem Unfall im gleichen Jahr verletzte sich Eckhardt Schmidt so schwer, dass er nicht mehr trommeln konnte. Es bot sich Bruno Bazzana aus Varnhalt an, der sich als guter Beat-Drummer herausstellte. Beatkeller in Sinzheim

Da zunehmend Beat und Rock angesagt waren, suchte die Gruppe nach einer dauerhaften Lokalität in der Umgebung, die sie schließlich im Keller der alten Turnhalle in Sinzheim fand. Nach einer Zusage des örtlichen Turnerbundes stand der Premiere nichts mehr im Weg. Die Band spielte dort häufig etwa vier Jahre lang.

Durch private Veränderungen mussten Organist und Drummer ersetzt werden. Die Band verpflichtete die Schlagzeuger Alain P. und später Tony Schörgi aus Österreich, der sich bei der Stuttgarter Pop-Band "The Anythings" bereits einen Namen gemacht hatte.

Außerdem engagierten sie den sehr talentierten jungen Keyboarder Richard Steurer, der eine hervorragende Soulstimme hatte. Die Rocking Taifuns wagten sich als eine der ersten Formationen der Region an Soulstücke heran. Dank Steurer konnten Titel von King Curtis, Percy Sledge, Otis Redding und anderen ins Repertoire aufgenommen werden. In dieser Zeit erlangte der Sinzheimer Beatkeller eine Art Kultstatus. 1969 agierten die Taifuns in der Bühler Stadthalle als Vorgruppe von "Joy and the Hit Kids", deren Sängerin Joy Fleming war.

Im März 1970 verunglückte Taifuns-Keyboarder Richard Steurer tödlich bei einem Verkehrsunfall in Bühlertal, was die Band schwer traf.

In den 80er Jahren ließ sie letztmals von sich hören. So spielte sie 1980 in der alten Obstgroßmarkthalle in Bühl, 1981 wurde sie in die Drei-Kirschen-Halle nach Mösbach eingeladen. Im Jahr 1986 veranstalteten die Rocking Taifuns zusammen mit den Vampires ein Revival-Konzert im Haus des Gastes in Bühlertal. Da Leadgitarrist Wolfgang Hezel nicht mehr in Bühl wohnte, wirkte bei diesen drei letzten Auftritten Manfred Frey mit.