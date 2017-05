Deutscher Vizemeistertitel für Bühler Sitzballer Bühl (wv) - Aktive des Behinderten-Sportvereins Bühl mischen seit Jahrzehnten bei den deutschen Meisterschaften im Sitzball vorne mit: Heuer errang Andreas Bäßler die Silbermedaille im Team der VSG Pforzheim, in der er ebenfalls Mitglied ist. Herbe Enttäuschung bei den BSV-Damen: Sieglinde Schneider und Friederike Bäßler mussten im Team der Spielgemeinschaft Karlsruhe/Bühl mit dem vierten Platz vorlieb nehmen. Im letzten Jahrzehnt mehrfach Silber, im letzten Jahr Gold, nun wieder Vizemeister, doch Andreas Bäßler meint, man dürfe dennoch zufrieden sein. Denn zur 64. deutschen Sitzball-Meisterschaft der Männer habe das Team der VSG Pforzheim krankheitsbedingt nicht in der gewohnten Zusammensetzung antreten können. Auch sein Bühler Teamkollege Tobias Knopf habe deswegen bei dem vom Landesverband Nordrhein-Westfalen ausgerichteten Turnier in Gummersbach nicht antreten können. "Nach kleinen Unsicherheiten hat es mit der neuen Besetzung schließlich erstaunlich gut geklappt", meint Andreas Bäßler. Alle Begegnungen habe sein Team gewonnen, bis auf ein Unentschieden beim späteren Bronzegewinner BSV Ludwigshafen und eine Niederlage gegen den späteren deutschen Meister SG Leipzig/Plauen. Nerven habe das entscheidende Spiel um Silber gekostet: Die BSG Schwerte habe lange die Nase vorn gehabt, doch zum Schluss habe das badische Team das Spiel noch drehen können und es mit 25:22 Treffern gewonnen. Von der 43. deutschen Meisterschaft der Damen kamen die zwei Sitzballerinnen des BSV Bühl mit Frust zurück. In den vergangenen Jahrzehnten waren sie erfolgsverwöhnt. In ihrer Sitzball-Karriere hatte Sieglinde Schneider schon 27 und Friederike Bäßler 15 deutsche Meistertitel im Team der SG Karlsruhe/Bühl geholt. Selbstkritisch analysieren sie, warum jetzt nur der vierte Platz möglich war: Fehler des eigenen Teams hätten in dem engen Feld der Damen-Mannschaften einen größeren Erfolg verhindert. Auch was die Organisation von nationalen Turnieren anbelangt, holten sich Vorsitzende Sieglinde Schneider und das Ehepaar Bäßler in Gummersbach Anregungen, denn: Die nächsten Deutschen Meisterschaften wird der Behinderten-Sportverein Bühl am 21. April 2018 in der Schwarzwaldhalle ausrichten. Schneider hofft auf jüngere Sportlerinnen und Sportler aus Mittelbaden, die sich in die BSV-Teams einreihen, um die Erfolgsgeschichte des Bühler Sitzball-Sports fortsetzen zu können. "Jeder darf bei uns freitags in der Turnhalle der Bühler Aloys-Schreiber-Schule zum Schnuppern ins Training kommen, ob behindert oder nicht behindert." Alle können aktiv an dem schnellen, athletischen Sitzball-Sport teilnehmen, der dem Volleyball verwandt ist. Selbst bei den deutschen Meisterschaften darf in jeder Mannschaft ein Nichtbehinderter mitspielen. Informationen gibt es auf der Homepage des Behinderten-Sportvereins www.bsv-buehl.de.

