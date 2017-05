Mehr als nur ein schöner Feiertag

"Der 1. Mai ist mehr als nur ein schöner Feiertag", betonte der OB: "Beim Teilen geht es um Gerechtigkeit. Die Beachtung dieses Prinzips ist für das menschliche Zusammenleben und das Funktionieren der Gesellschaft grundlegend. Wenn ein Mensch sich das Recht herausnimmt, beim Teilen andere zu übervorteilen, so wird dem Vertrauen der Boden entzogen. Damit wird der Zusammenhalt des Ganzen gefährdet", unterstrich Schnurr bei seiner Ansprache. Er fügte hinzu: "Dem Frieden im Betrieb schadet es, falls jemand seine Vertrauensposition, gewisse Güter verteilen zu dürfen, für parteiische Kungeleien und Vetternwirtschaft missbraucht."

Der Oberbürgermeister bezeichnete die Notwendigkeit eines Konsenses als "Kitt des Gemeinwesens", bei dem es stets das Gebot der Transparenz geben müsse. Der 1. Mai vertrete speziell in der heutigen Zeit Werte, die für die Menschen und die Gesellschaft von zentraler Bedeutung seien. Schnurr benannte die Werte wie folgt: "Soziale Sicherheit gewährleistet Lebensqualität. Gerechtigkeit und Solidarität bewahren den sozialen Frieden. Demokratie ist Garant unserer freien Gesellschaft."

Die Gewerkschaften hätten seit jeher für diese Werte gekämpft. Es gelte, diese Normen fest in der deutschen Gesellschaft zu verankern. Auch nannte der Oberbürgermeister die Aufgaben, um mit neuen Konzepten die Arbeitswelt anders zu gestalten, um einen sozialen Ausgleich, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie innere Sicherheit zu gewährleisten.

Den anwesenden Betriebsratsvorsitzenden sprach das Stadtoberhaupt einen entscheidenden Beitrag zu, Bühl als eine "lebens- und liebenswerte Stadt" erscheinen zu lassen. Schnurr dankte den Arbeitnehmervertretern für den Einsatz einer gerechteren Gesellschaft.

Reinhard Kohler vom DGB-Bezirksbüro Karlsruhe hob in seinen Grußworten hervor, dass sich mittlerweile Firmen an die Erfahrungen und Fähigkeiten älterer Mitarbeiter zurückerinnern würden. "Ältere sind qualifiziert genug, um neue Arbeit zu finden", sagte Kohler. Ebenso mahnte er Abschied von einer pessimistischen Grundhaltung zu nehmen. Die Medien hätten einen wesentlichen Anteil, um offener zu berichten. "Wir werden an dem Empfang auch in Zukunft festhalten", sagte Kohler.

Seit vielen Jahren pflegt die Stadt Bühl den Brauch, zum 1.-Mai-Feiertag die Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter zum Dialog einzuladen.

Zu Wort meldete sich auch der Betriebsratsvorsitzende des Bühler Büromöbelbauers USM Haller, Anton Wunsch, der eine Stellungnahme verlas (siehe dazu Bericht auf der zweiten Lokalseite).