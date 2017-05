MEG erlebt in Mittelbaden kurzes Comeback

Lichtenau/Kehl - Die alte MEG ist wieder da. Genauer gesagt die historische Dampflokomotive MEG46, die einst Straßburg mit Kehl und dem Hanauerland verband und darüber hinaus bis nach Bühl, Rastatt und Lahr verkehrte. Zusammen mit dem Holzklasse-Personenwagen MEG 45 parkte die Lok beim Tramfest auf dem Kehler Bahnhofsplatz - ausgeliehen von der Selfkant-Museumsbahn bei Aachen. Beim Rücktransport am Mittwoch ist ein kurzer Zwischenstopp über Mittag beim Bahnhof in Schwarzach geplant.

Tausende hatten am Wochenende das Fest besucht, mit dem die grenzüberschreitende Ausweitung der Straßburger Tram bis Kehl gefeiert wurde. Grund genug für die Festorganisatoren, daran zu erinnern, dass 1898 schon einmal eine Straßenbahn über den Rhein kam. Die gezeigte Lok hatte 1897 die Fabrik verlassen.

Für den Lichtenauer Modellclub 1:87 galt an den beiden Festtagen der Maßstab 1:1: Arbeitseinsatz in einem richtigen Lokführerstand. Der Kessel stand nicht unter Dampf, die Aktiven um den Vorsitzenden Thomas Kohler jedoch unter Druck. Unablässig drängten kleine und große Besucher in den engen Maschinenraum und löcherten den diensthabenden Lokführer mit Fragen: "Wo gibt man Gas?", "Wie wird gebremst?", "Wo ist das Feuer?", "Wie schnell fährt die Lok?" Alle paar Minuten ließen die Lichtenauer Dampf ab, die Lok gab einen lauten Pfeifton für sich. Mangels echtem Dampf stand dafür ein Elektrokompressor bereit. "Dienstschluss" war an beiden Tagen erst um 21 Uhr - weit später als geplant. So groß war das Interesse.

Auch im angehängten Personenzugwagen herrschte reger Besucherbetrieb. Das Hanauer Museum aus Kehl nutzte den Innenraum für eine kleine Ausstellung mit Requisiten und Frage-Antwort-Spielen, die Einblicke in den früheren Straßenbahnalltag gaben. Schlange stehen war angesagt, stiegen an beiden Tagen doch rund 8000 "Passagiere" zu. Außerhalb wurden in Bilder und Texten die Historie der Bahnverbindungen zwischen Straßburg und Mittelbaden erklärt.

Die Lichtenauer kennen sich in der Geschichte der MEG, der Mittelbadischen Eisenbahnen, bestens aus. Sie informierten an einem Stand außerdem über ihre Vereinsaktivitäten und die der befreundeten Selfkantbahn, auf deren Gleisen Museumslok und Waggon in Betrieb sind. Die 350 Kilometer lange Distanz von der holländischen Grenze bis nach Kehl hatte der kurze Zug nicht etwa, wie mancher glaubte, auf der Schiene zurückgelegt. Abgesehen davon, dass mit der Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h die MEG den Betrieb aufhalten würde, passt auch der Radstand nicht. Er ist auf Schmalspur ausgelegt. Die 19 Tonnen schwere Lok und ihr Anhängsel reisen per Tieflader.

Morgen gegen 8 Uhr wird die Fracht wieder aufgeladen. Die Route führt zunächst entlang der B36 (dem einstigen Schienenverlauf entsprechend) bis Schwarzach, wo ab 11 Uhr eine mehrstündige Ruhepause geplant ist. Dann haben Bahn-Nostalgiker nochmals kurz Gelegenheit, die MEG in Mittelbaden zu erleben.

Bericht: Blick ins Land