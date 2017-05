Königliche Party im Gewölbekeller

Brügel hatte Lien als Hauptdarsteller des Queen-Musicals "We will rock you" erlebt und sich um ein Engagement bemüht. Dass es gelungen sei, diesen Künstler, der in großen Hallen auftritt, nach Bühlertal zu holen, bezeichnete er als "Sechser im Lotto".

Als Vorgruppe wurde Ohrwurm aus Muggensturm angeheuert. Als Christian Unser und Johannes Westermann, eigentlich als Duo bekannt, mit zwei weiteren Musikern die recht kleine Bühne betraten (oder besser besetzten), folgten jede Menge "erste Mals": Zum ersten Mal zu viert, zum ersten Mal mit einem neuen Programm mit eigenen Liedern, und zum ersten Mal spielte Unser auf der Bühne Gitarre.

Die beiden Mitmusiker sind Marcel Schiller am Cajon und Dennis Agustin am E-Bass. Ohrwurm spielen sieben eigene Songs und einige Coverversionen bekannter Stücke mit deutschen Texten. Bei den eigenen Stücken geht es nicht um Liebeskummer und auch nicht um die vielen Probleme, die sonst besungen werden. "Wir werden mit unseren Songs nur positive Stimmung verbreiten", lautet die Ansage, und los geht es mit dem Titel "Sonne".

Christian Unser singt fast immer mit geschlossenen Augen und emotionalem Einsatz. Seine warme und gefühlvolle Stimme passt wunderbar ins Klangbild der Gruppe, wenn die Holzkiste den Takt vorgibt, die Gitarre mal im Overdrive rockig sägt oder in filigranen Arpeggios leise begleitet, während der Bass sehr dezent den Rhythmus unterstützt. Das Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Keller bedankt sich mit viel Beifall für die schönen Texte, in denen autobiografische Ratschläge des Vaters oder eine Freundschaft über Landesgrenzen hinweg besungen werden.

Nach einer kurzen Umbaupause rast das Rockmonster Roland Jung aus Berlin mit dem Titel "I want to break free" mitten durch das Publikum. Die Minibühne reicht ihm natürlich nicht, er ist häufig in den Gewölbegängen unterwegs. Damit haben auch Gäste ohne direkten Blick auf die Bühne Gelegenheit, den charismatischen Sänger zu sehen. Es geht ohne Pause durch die Hits von Queen, und das Publikum wird von Sascha immer wieder aufgefordert mitzusingen oder zumindest zu klatschen. So entsteht der Eindruck, als ob Freddie Mercury ein paar Freunde zu einer Party in den Keller eingeladen hätte.

Aber der Künstler kann auch anders. Wie er erklärt, wollte er irgendwann auch eigene Sachen singen. Mit dem ruhigen Titel "Ein neues Blau" gelang ihm ein Radiohit. Es geht dabei darum, immer wieder aufzustehen, wenn man auf die Nase gefallen ist.

Es folgt die Premiere von "Eine Reise", ein Lied, das mit einem selbstgestalteten Video unterlegt wird. Der Künstler fordert das Publikum auf, sich ganz darauf zu konzentrieren. Zum Abschluss folgen noch einige Queen-Titel. Das begeisterte und inzwischen stehende Publikum entlässt den Sänger erst nach mehreren Zugaben. Nach "We are the champions" und "The show must go on" gibt der Star des Abends noch bereitwillig Autogramme.