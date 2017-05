Reflexion über das Innenbild des Menschen

Schwarzwaldhochstraße - Eine Ausstellung des Künstlers Joachim Czichon ist derzeit in der Max-Grundig-Klinik auf der Bühlerhöhe zu sehen. Die Einführung übernahm der ärztliche Direktor Prof. Dr. Curt Diehm: "Die Zeiten der kahlen Klinikflure sind vorbei", resümierte er. "Bilder und Skulpturen haben in vielen Kliniken eingestaubte alte Schinken und Zimmerlinden ersetzt, wie positive Beispiele des Robert-Bosch-Krankenhauses oder das Herzzentrum in Bad Krozingen zeigen."

Diehm hieß den Künstler Joachim Czichon "Herzlich willkommen" und mit ihm viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die der Einladung gefolgt waren. Gerade in Karlsruhe ist Czichon kein Unbekannter. So steht eine große Bronzeskulptur auf den Gelände der Badischen Versicherungen (BGV), eine weitere Arbeit des Künstlers, eine Stele mit Majolika-Kacheln, findet sich auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie. "Eigentlich komme ich aus der Bildhauerei", so Czichon, doch als Maler hat er sich längst ebenso behauptet. Dass Czichon seit über 40 Jahren bewusst freiberuflich tätig ist, das zeige sehr klar, dass er seine Arbeit ernsthaft und kompromisslos ausübe, so Diehm.

Czichon wurde 1952 in Carlsruhe in Oberschlesien geboren. 1959 siedelte seine Familie nach Deutschland über. Von 1973 bis 1978 studierte Czichon an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe bei Prof. Herbert Kitzel. Diehm skizzierte den bisherigen künstlerischen Werdegang Czichons, der seit 1976 über 50 Einzel- und zahlreiche Gruppenausstellungen im In- und Ausland aufzuweisen hat.

"1981 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg und 1996 durfte er den Förderpreis des Lovis-Corinth-Preises der Künstlergilde entgegennehmen." Ferner sei Czichon Mitglied sowohl im Künstlerbund Baden-Württemberg sowie im Deutschen Künstlerbund. Neben vielen Privathäusern sei der Künstler in wichtigen Sammlungen vertreten wie der von Reinhold Würth in Künzelsau, den Kunsthallen Stuttgart und Karlsruhe.

Eine Auswahl seiner Werke sind entlang des Weges zur exklusiv ausgestatteten Physikalische Therapie der Max-Grundig-Klinik zu sehen. Dabei steht die menschliche Figur in einer "offenen Figuration" - so der Maler - im Zentrum des Schaffens. Auffallend ist seine Farbwahl. Nicht selten stehen sich Rot und Blau gegenüber, gibt Gelb eine Art Vision hinein und kaum ist eine Farbmischung zu sehen.

Die sich selbst behauptenden Farben scheinen im Dialog mit den schwarzen, skizzenhaft angeordneten Fragmenten zu stehen, die diesen Bildern eine ungewöhnliche Lebendigkeit verleihen. Lange mag man stehen, suchen, entdecken und dabei Teile menschlicher Körper entdecken, Figuren in Zuneigung, in Bewegung, in fiktiv anmutendem Raum.

Es gehe dem Künstler darum, nicht das Abbild, sondern das Inbild, die eigene Reflexion über das Innenbild des Menschen zu fixieren, so der Klinikdirektor.