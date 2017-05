Feuerwerk und Hexentaufe Höhepunkte einer mystischen Nacht Bühl (red) - In der Nacht zum 1. Mai konnten die Schartenberghexen Eisental nach fünfjähriger Pause wieder ihre Walpurgisnacht am Fuße des Schartenbergs feiern. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen nahmen dies viele Gäste zum Anlass, diesen Abend gemeinsam mit den Hexen am Grillplatz "Zum heißen Stein" zu feiern. Zunächst konnten sich die Kinder bei Bastelaktionen und Kinderschminken vergnügen, bevor um 19 Uhr der Zauberer die Kleinen in ihren Bann zog. Kurz vor 20 Uhr kamen die Hex'n Kids aus den Wäldern, um zu schauen, ob alles vorbereitet ist für die großen Hexen. Mit ihrem Tanz ernteten sie viel Beifall, schreiben die Schartenberghexen. Danach verzogen sie sich wieder zurück in den Wald. Die Hexentaufe der Junghexe Tim Bauer, der zuvor zahlreiche Prüfungen gegen aktive Hexen bestehen musste, war der Höhepunkt des Abends. Der Tanz der großen Hexen beschloss das offizielle Programm. Mit dem anschließenden Feuerwerk endete die Walpurgisnacht allerdings noch lange nicht, denn viele Besucher nutzten den schönen Abend, um in den Mai hinein zu feiern. Traditionell spenden die Schartenberghexen jährlich an der Walpurgisnacht einen Betrag von 500 Euro€. Dieses Jahr unterstützen sie eine siebenköpfige Familie aus einem Bühler Stadtteil, deren Vater schwer erkrankt ist und die über jede Hilfe dankbar ist.

