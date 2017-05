Teilnahme an Tennisturnieren nur bedingt möglich

Neben den üblichen Trainingsstunden wurden Wettkämpfe im Geräteturnen und Indiaca, das Vereinsturnfest mit Übernachtung, Showauftritte der Tanzgruppen sowie Auftritte der Tanzgarden durchgeführt. Neu im Angebot sind Kurse in Yoga, Bauch-Beine-Po und Zumba, die allesamt sehr gut angenommen werden, wie bei der Versammlung erwähnt wurde. Im vergangenen Jahr wurden die Mitglieder außerdem mit neuer Vereinskleidung ausgestattet.

Die Tennisabteilung organisierte wieder das Fest am 1. Mai und die anfallenden Arbeiten rund um die Tennisanlage. Allerdings sinken in dieser Abteilung die Mitgliederzahlen, so dass die Teilnahme an Turnieren nur noch bedingt möglich sei, wie der Verein weiter mitteilt.

Die Film- und Foto-Abteilung hat wie immer die Ereignisse rund um Lichtenau in Bildern und Videos festgehalten. Beim Seniorenkaffee der Stadt wurden diese vorgeführt. Die zahlreichen Filme wurden im Übrigen digitalisiert, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können und sie bei Bedarf der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das jährlich durchgeführte Vereinsturnfest mit Übernachtung und Nachtwanderung wurde von der Jugend-Abteilung mitgestaltet.

Die Vereinsvorsitzenden, der Kassenwart und der Turnrat wurden von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Gerhard Meier, der die Entlastung vorgeschlagen hatte, dankte im Namen der Stadt Lichtenau für die vielfältige Jugendarbeit.

Um die Kosten zu decken und den Aktiven die Möglichkeit zu geben, das Angebot weiterzuentwickeln, wurde eine Beitragserhöhung notwendig. Dieser wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das deutsche Turnfest. 46 Teilnehmer reisen vom 3. bis zum 10. Juni nach Berlin. Die Vereinsmeisterschaften finden am 22. Juli statt.

Für ihre langjährige Vereinstreue und besondere Verdienste wurden an diesem Abend zahlreiche Mitglieder geehrt. Für ihr besonderes, ehrenamtliches Engagement über viele Jahre hinweg wurden Heike Fritz, Horst Lacker und Hermann Fritz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Eine Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Hiltrud Schneider. Für 50 Jahre wurden Margarethe Wagner, Elke Meier und Jeanne Bertsch ausgezeichnet. Für 40 Jahre: Jörg Hübner, Paul Meyer, Karl-Heinz Neye, Gisela Neye, Sandra Link, Edith Ludwig, Marion Weger, Christa Müller, Annabelle Lauppe, Franz Nöltner, Horst Lacker, Walter Kühn, Dr. med. Volker Graf, Norbert Kah, Anne-Marie Wilczynski, Carola Wagner, Willi Müller, Konrad Huck, Kuno Westrich, Helga Frietsch, Emilie Zimpfer, Michael Wilczynski, Ute Weisenburger, Carmen Waßmer, Erna Walther, Stefan Waffenschmidt, Rosita Schmidt, Sybille Nöltner, Esther Kautz, Tanja Fäßler und Tanja Clevers. 25 Jahre mit dabei sind: Stefanie Brandt, Monika Fraß, Mirjam Friedmann, Anne-Marie Pfeiffer, Ralf Brandt, Silke Burger, Wolfgang Schubert, Claudia Schubert und Christoph Schubert.