Einige Spuren wilder

Von Gerold Hammes Bühlertal/Schwarzwaldhochstraße - Der Nationalpark sieht sich in seiner Marketingaußendarstellung gerne "eine Spur wilder". Eine der Hauptzufahrtsstrecken, die L83 zwischen Bühlertal und Sand, darf für sich die unrühmliche Bezeichnung "Zwei Spuren lebensgefährlicher" in Anspruch nehmen. Immerhin: Es kommt Licht in den Tunnel: Gestern sind die Arbeiten zur Sicherung von zwei Stützmauern angelaufen. Bis Ende August soll auf einer Länge von 1,8 Kilometern auch der Fahrbahnbelag erneuert sein. Solange ist die Sandstraße komplett gesperrt. Die Landesstraße, zugleich ein zentrales Zugangstor zum Naturpark und Nationalpark, ist im Grunde genommen allenfalls noch das Fragment einer Verkehrsinfrastruktur. Die Hauptverkehrsader zwischen dem Rhein- und Murgtal und in die Skigebiete an der B 500 zeigt seit Jahren eklatante Auflösungserscheinungen und ist vor allem für Zweiradfahrer hoch gefährlich. Sie ist so etwas wie das Gegenteil einer Visitenkarte für jeden Schwarzwaldbesucher. An vielen Stellen ist der Asphalt bereits zerbröselt oder herausgebrochen, bis zu drei Zentimeter tiefe Furchen und Risse spalten vor allem im Mittelstück unterhalb der Wäsenkurve den Belag. Bankette und Ausweichstellen haben sich bereits abgesenkt, ansonsten erfüllt die Rumpelpiste allenfalls das Anforderungsprofil für Stoßdämpfertests. Die knapp sechs Kilometer lange Schlaglochrampe ist längst auch zu einem veritablen Konjunkturprogramm für die Schilderindustrie geworden. Rund 30 Tafeln zwischen dem Ortsende von Bühlertal und der Sand-Kreuzung warnen vor Straßenschäden, zeigen Überholverbote oder Tempolimits an. Wie löchrig im Übrigen auch das Landeserhaltungsmanagement ist, zeigt der Dringlichkeitsgrad, in dem die L83 eingestuft ist: Im Baureferat Mitte des Regierungspräsidiums Karlsruhe rangiert sie auf Rang 36, landesweit erst auf Position 240. Was beweist, in welch katastrophalem Zustand sich die Landesstraßen befinden, auch wenn Verkehrsminister Winfried Herrmann unlängst von einer spürbaren Entspannung als Folge eines "Paradigmenwechsels" und eines "bundesweit einzigartigen Erhaltungsmanagements" sprach. Für einen Denkanstoß in Sachen Sandstraße bedufte es gleichwohl zweier Schadensfälle. Zwei Stützmauern kurz nach dem Ortsende von Bühlertal erwiesen sich 2014 als massiv einsturzgefährdet und stellten eine latente Gefahr für darunter liegende Wohnhäuser dar. Sie mussten 2015 provisorisch mit bis zu fünf Meter langen Betonankern gesichert werden. Betonwände verschmälern dort seither die Fahrbahn bergauf. Die endgültige Sicherung mit betonierten Kopfbalken sollte im Herbst vergangenen Jahres anlaufen. Auch dieser Zeitplan war nicht zu halten. Jetzt also Mai 2017. In einem ersten Bauabschnitt geht es um zwei Stützmauern und um die Sanierung von 1,8 Kilometer Straßenbelag, der eine neue Binderschicht (bis zu acht Zentimeter stark) und eine neue Feindecke (vier Zentimeter) erhält. Bis Ende August wollen die Tiefbauer das Terrain wieder räumen. 850 000 Euro werden dann verbaut sein. Wie Lars Lau, Sachgebietsleiter beim Baureferat Mitte, auf Anfrage mitteilte, hat ein Ingenieurbüro bereits einen zweiten Bauabschnitt bis zum Wiedenfelsen auf dem Reißbrett. Auch hier muss eine Stützmauer gesichert und der Belag abgefräst und neu aufgetragen werden. Kostenpunkt für diesen 2,6 Kilometer langen Strang: 570 000 Euro. Vorausgesetzt, das Land stellt die Mittel zur Verfügung, ist diese Maßnahme für 2018 eingetaktet. Im Jahr darauf könnte dann das dritte und letzte Teilstück vom Wiedenfelsen bis zum Sand anstehen. Hier geht es um 1,3 Kilometer und 250 000 Euro. Dann könnte nicht nur ein lange nicht erhörte Wunsch der vielen Bürger im südlichen Landkreis und der Tagestouristen, sondern auch der beiden Landtagsabgeordneten Beate Böhlen (Grüne) und Tobias Wald (CDU) in Erfüllung gehen, wonach "einer der Hauptzufahrten zum Nationalpark in absehbarer Zeit störungsfrei erfolgen kann". Und vor allem sicherer für alle Verkehrsteilnehmer.

