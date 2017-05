Digitalisierung: Einen Gang runterschalten

Auf Kultusministerebene werde noch darüber verhandelt, wie die Fördermittlel zwischen Bund und den Ländern geschultert werden sollten, so Bürgermeister Hans-Peter Braun. Die Verwaltung hätte die notwendigen Arbeiten in den Schulräumen gerne so vergeben wollen, dass sie in den Sommerferien hätten ausgeführt werden können. Doch anstelle einer Auftragsvergabe musste sich Sachgebietsleiterin Ulla Meier mit einer Information begnügen. Meier: "Wegen des nicht vorhandenen Förderprogramms müssen wir einen Gang zurückschalten."

Die Planungen seien indessen angelaufen. Ein Planungsbüro habe Gesamtkosten von rund 56 700 Euro ermittelt. Unter Einbeziehung des Medienzentrums Mittelbaden habe man verschiedene Möglichkeiten einer Vernetzung ausgelotet. Die Erfahrungen des Medienzentrums hätten gezeigt, dass es sinnvoll sei, in den Schulen großzügig zu verkabeln, um langfristig profitieren zu können. Zentrale Computerräume seien an den Schulen heutzutage selten, da die PC-Nutzung in allen Räumen erforderlich sei. Auch in die Hardware müsse daher weiter investiert werden, so Meier.

Der Rektor der Franziska-Höll-Schule, Paul Meer, und der IT-Lehrer Wilfried Larisch nahmen als Zuhörer an der Ratssitzung teil und wurden zur Situation befragt. "Fast alle Fachräume sind inzwischen vernetzt. Die zeitnahe weitere Digitalisierung wäre schön gewesen", so Larisch. Angesichts der Kostenschätzung habe er jedoch Verständnis dafür, dass die Kommune mit der Investition warten wolle, bis entsprechende Fördermittel abrufbar seien. "Wir müssen Schritt halten, was die technische Ausstattung betrifft", sagte Meer. Die derzeit noch geringe Zahl von Schüleranmeldungen bereite ihm Sorgen.

Die Fraktionsvorsitzenden unterstrichen die Bedeutung des Projekts, das so bald wie möglich umgesetzt werden müsse. Eberhard Gschwender (FBV) betonte, dass es auch Aufgabe der Landtagsabgeordneten sei, auf die Landesregierung einzuwirken. Der Bürgermeister fasste zusammen: "Wir werden entsprechende Mittel im Haushalt 2018 berücksichtigen und aktiv werden, sobald die Förderprogramme konkret auf dem Tisch liegen."