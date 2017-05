"Hier ist ja gar kein Lenkrad dran"



Von Heiko Borscheid Rheinmünster - Pünktlich zur Ankunft der großen schwarzen Lokomotive kurz nach elf Uhr kam gestern die Sonne über dem Schwarzacher Busbahnhof heraus. Für drei Stunden gab sich die historische Dampflok MEG 46 ein Stelldichein in ihrer alten Heimat. Zwischen 1944 und 1964 verkehrte die Lok aus dem Jahre 1897 auf den Gleisen rund um Rheinmünster. Solch ein Spektakel wollten sich die Schüler der Klassen eins bis vier der Grundschule Schwarzach freilich nicht entgehen lassen. Allen voran die beiden achtjährigen "angehenden" Lokomotivführer Pierre Ernst und Linus Friedmann aus der zweiten Klasse. Zumindest im Modelleisenbahnbauen sind sie schon ganz groß, wie sie glaubwürdig versicherten. Klar, dass bei solch einem klaren Berufswunsch die Fragen an Thomas Kohler wie aus der Pistole geschossen kamen. Der Vorsitzende des Lichtenauer Modellclubs 1:87 beantwortete jede Einzelne. Jeweils in Fünfergruppen wurden die Schulklassen in den Führerstand gebeten. Wie aufmerksam sie das Innenleben der Dampflokomotive betrachteten, zeigt eine Anmerkung von Levin Meier: "Hier ist ja gar kein Lenkrad", stellte der Sechjährige sofort fest. Kohler erklärte den Schülern, dass sich die Lokomotive vor vielen Jahren genau da, wo sie jetzt steht, auf den Gleisen fortbewegt hatte und die Schienen die Richtung vorgaben. Somit sei ein Lenkrad überflüssig. Alle Hände voll zu tun hatten die beiden Lehrerinnen Isabell Bretzinger und Christina Helmbrecht, so überschwänglichen war teilweise die Vorfreude, in das Innere der Lokomotive zu kommen. Luca Schneider aus der Klasse 8c der Schwarzacher Realschule interessierte sich mehr für die Geschichte des großen schwarzen Gefährts als dafür, dass die Lok lediglich 65 PS besitzt und maximal 40 Kilometer in der Stunde zurücklegt. Selbst die 14-jährige Jule Böhringer aus derselben Klasse konnte die MEG 46 begeistern, wenngleich die Freude auf das baldige Ende des Unterrichtstags ein wenig überwog. Neben den Schulklassen zog es auch einige Schwarzacher Bürger an den Busbahnhof. Aus den Gesprächen war zu entnehmen, dass sich viele der Gekommenen noch an die Dampflok erinnern konnten. Ausgiebig wurde während des eifrigen Fotografierens über Zeiten geredet, in denen noch nicht jeder ein Auto besaß. Kurz nach 14 Uhr nahm der Tieflader mit der im Elsass gebauten Lokomotive die Fahrt in deren jetzige Heimat bei Aachen auf. In die Region gekommen war die MEG 46 anlässlich des zweitägigen Festes zur grenzüberschreitenden Ausweitung der Straßburger Tram bis Kehl. Dort lockte sie am vergangenen Wochenende Tausende Besucher an. Und auch dort stand Thomas Kohler geduldig Rede und Antwort. Aufgrund des großen Interesses öffnete die Lokomotive spontan am 1. Mai nochmals.

