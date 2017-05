Qualität nur durch Spezialisierung

Auf dem Podium saßen neben Jürgen Jung, Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, der krankenhauspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Lothar Riebsamen, sowie Andreas Vogt, Leiter der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK). Die Moderation übernahm Klaus Kober, Management- und Politikberater im Gesundheitswesen aus Rheinmünster.

Jung machte klar, dass das 2016 in Kraft getretene Krankenhausstrukturgesetz kleinere Häuser zu Konzentration oder Schließung zwinge. "Qualität geht nur durch Spezialisierung". In diesem Zusammenhange nannte er die Zentralisierung der Geburtshilfe in Baden-Baden sowie die Konzentrierung für Schlaganfallpatienten in Rastatt. "Wohnortnähe ist nicht mehr in jedem Fall das Maß aller Dinge", stellte er fest.

Mit der gesetzgeberisch vorgeschriebenen Qualitätsprämisse gehe eine Vielzahl von Kontrollen einher. 42000 Patienten wurden 2016 im Klinikum stationär behandelt, zwölf Prozent dieser "Fälle" seien vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) geprüft worden. Kritisch betrachtete Jung die zum 1. April vereinbarte sogenannte Abklärungspauschale. Sie vergütet die Entscheidung eines Mediziners darüber, ob ein Notfallpatient zu einem niedergelassenen Arzt geschickt werden kann oder weiter stationär im Krankenhaus behandelt werden muss. Die Pauschale wird tagsüber mit 4,74 Euro honoriert, nachts mit 8,42 Euro. Diese Gebühren deckten einen "Zwei-Minuten-Arztcheck" ab.

Andreas Vogt verwies auf eine von seiner Krankenkasse 2015 beauftragten Patientenbefragung. Danach hätten rund 50 Prozent der TK-Versicherten angegeben, für eine bessere Qualität "auf jeden Fall" auch einen längeren Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen. Die Orientierung an Qualitätskriterien mache es aus Sicht der TK erforderlich, Leistungen an Spezialzentren zu bündeln. Eine Forderung des TK-Landeschefs an die Politik: "Das Land muss seiner Verpflichtung zu mehr Investitionen nachkommen."

Lothar Riebsamen charakterisierte die geforderten Qualitätskriterien nicht als "Selbstzweck, um Krankenhäuser auszuradieren", räumte aber Verbesserungsbedarf bei der Investitionskostenfinanzierung sowie der Höhe der Abklärungspauschale ein. Eine erhebliche Lücke bestehe in der Krankenhausversorgung alter Menschen. Zudem plädierte er für eine engere Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft.

Mit Blick auf die geplanten Untergrenzen für die Personalausstattung machte Jung auf das Problem aufmerksam, geeignete Fachkräfte zu finden. "Da rollt eine Welle auf uns zu", warnte er. Für die nach der Schließung des Bühler Kreißsaals in Baden-Baden angesiedelte Geburtshilfe werde man keine WHO-Zertifizierung für eine babyfreundliche Einrichtung anstreben, entgegnete Jung auf die Frage einer Vertreterin des Aktionsbündnisses "Bühler Kind". Durch ein solches Label entstehe ein "zu enges Korsett". "Ein großer Teil" der von der Schließung betroffenen Bühler Mitarbeiter arbeite jetzt in Balg und Rastatt, ließ der Geschäftsführer wissen.