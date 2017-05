Nach der Kinderbespaßung zum Late-Night-Shopping Bühl (jo) - Als familienfreundliche Stadt zum einen, als attraktiver Einzelhandelsstandort zum anderen, will sich Bühl morgen Einheimischen und auswärtigen Gästen präsentieren. Beim zweiten "Bühler Samstag" dieses Jahres wird die Aktion "Kinderspaß" in den "Einkaufszauber" bis Mitternacht münden. Christoph Engelhardt vom Vorstand der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) kündigt einen nahtlosen Übergang an, wenn der "Kinderspaß" nach sieben Stunden um 17 Uhr zu Ende geht und der "Einkaufszauber" startet. Das heißt, von 10 bis 24 Uhr ist durchgängig Leben in der autofreien Innenstadt. Engelhardts Vorstandskollegin Daniela Fromme verspricht ein stimmungsvolles Ambiente nach Einbruch der Dunkelheit: 30 bunte Lichtkegel werden den Besuchern den Weg von der Eisenbahnstraße zur Hauptstraße und weiter bis zum Johannesplatz weisen. Den "voll belegten Tag", wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr attestiert, wird er selbst um 10 Uhr auf einer Straßenbühne vor dem Kaufhaus Peters eröffnen, ehe die Bretter für Showtanzaufführungen, Kindermodenschauen und eine Percussion-Animation der Musikschule freigegeben werden. Eine zweite Bühne vor dem Rathaus bespielen Schüler und die Jugend der Stadtkapelle und der Kappelwindeck-Musikanten bei zwei Konzerten. "Die Innenstadt verwandelt sich in ein Spieleparadies", verheißen Mareike Seifermann und Isabell Haungs vom städtischen Fachbereich "Bildung, Kultur, Generationen" allen Eltern und Kindern. Dank Unterstützung durch Vereine und Organisationen könne der "Kinderspaß" wieder mit einem "guten Angebot" aufwarten, sagt Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser. "Wir wollen damit unterstreichen, dass sich Bühl, neben unseren Betreuungsangeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als eine kinderfreundliche Stadt versteht", erklärt Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Der nunmehr fünfte "Kinderspaß" manifestiert sich in 25 Spiel- und Erlebnisstationen mit Hüpfburg, Torwandschießen, Spieleparcours, Rollerparadies, Kinderschminken, Ponyreiten und weiteren Erlebnis- und Kreativangeboten. Hinzu kommen der "Tag der offenen Ohren" der Musikschule in der Carl-Netter-Realschule und eine Vorlesestunde in der Mediathek. Mit mehreren Angeboten unter dem Motto "Herzhaft und lecker" ist auch an die Eltern gedacht. So präsentieren sich unter anderem zwei Jungwinzer auf dem Marktplatz, bei Bessey & Flammer ist Gin-Tasting angesagt. Ihr 100-jähriges Bestehen feiert die Firma Leutner. Die Bina erweist dem Familienbetrieb (Kreativ - Garten - Zoo) die Reverenz, in dem sie die Lostrommel ihres Gewinnspiels in der Rheinstraße platziert. Die Frage lautet: Wie viele Bälle passen in ein Aquarium? Es winken drei Einkaufsgutscheine von jeweils 150 Euro. Ein Glas Affentaler gibt es am Glücksrad in der Hauptstraße vor dem Badischen Hof zu gewinnen. Zum Late-Night-Shopping steuern mehrere Geschäfte weitere Aktionen bei. Unter anderem ist im Modehaus Pfeiffer mit den "Gypsy Princes" feurige Live-Musik geboten. Die Tanzschule Fromme startet eine über dreistündige Discofox-Straßenparty. Währenddessen läuft der Geschäftsbetrieb bis zur Geisterstunde. Christoph Engelhardt geht davon aus, dass sich nahezu alle der aktuell 65 Mitglieder der Bina am "Einkaufszauber" beteiligen und noch ein paar mehr darüber hinaus, die nicht der Bina angehören.

