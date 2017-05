Stadtwerke schauen in die Röhre Bühl (jo) - Der Zuschlag für den Breitband-Netzbetrieb geht an eine Bietergemeinschaft der NGN Telecom GmbH (München) und der Ropa GmbH Co. KG (Schwäbisch Gmünd). Sie ging als Gewinnerin aus einem EU-weiten Konzessionsvergabeverfahren hervor und wird vertraglich bis mindestens Ende 2032 die Netze in Bühl und Umgebung betreiben. Die Stadtwerke Bühl gingen leer aus. Als erstes von acht Mitgliedern der IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) Mittelbaden hat die Stadt Bühl am Mittwoch die Vergabe an die bayrisch-schwäbische Firmenkooperation beschlossen. Die Gemeinderäte in Ottersweier, Lichtenau, Rheinmünster, Lauf, Sasbach und Seebach sowie der Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen stehen vor gleichen Entscheidungen. "Wir hätten uns einen Betreiber aus Bühl gewünscht", machte Lutz Jäckel (FDP) aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Doch die Zahlen sprechen klare Worte", wie er sagte. Die Ausschreibung im Rahmen eines mehrstufigen Vergabeverfahrens erfolgte nach speziell für dieses Projekt festgelegten Kriterien. Sieben Unternehmen hatten sich nach der Ausschreibung im August vergangenen Jahres laut Verwaltungsangaben für die Pacht der kommunalen Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze nebst Backbone-Netz Interesse angemeldet. Nach einer Vorauswahl unter Beteiligung zweier Fachanwälte blieben fünf übrig. Bis zum Stichtag 29. März seien vier Angebote fristgerecht eingegangen, eines sei verspätet gekommen und habe nicht gewertet werden können, hieß es. NGN/Ropa habe der Bewertungsmatrix zufolge das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Hubert Oberle (CDU) wies als Sitzungsleiter darauf hin, dass ein Pachtvertrag für zunächst 15 Jahre abgeschlossen werde mit der Option einer Verlängerung um jeweils weitere fünf Jahre. Franz Fallert (FW) sprach von einer sehr aufwendigen Ausschreibung, aus der ein Firmenzusammenschluss als Sieger hervorgegangen sei, der sich auf diesen Bereich spezialisiert habe. Die Breitbandversorgung sei für Industrie und Gewerbe von existenzieller Bedeutung. "Spannend wird nun sein, inwieweit auch Privatkunden das Netz nutzen werden", sagte Fallert. Manfred Müller (CDU) bereitete die Vergabe hingegen "richtig Bauchschmerzen". Der Privatkundenbereich sei bereits gut versorgt. Es sei nicht zu erwarten, dass viele wechseln werden. "Ich frage mich, wie will dieser Netzbetreiber noch Kunden für sich werben?", so Müller. Er unterstrich: "Ich sehe schwarz." Sitzungsleiter Oberle entgegnete: "Wer in die Zukunft investiert, trägt immer ein gewisses Risiko." Thomas Wäldele (GAL) bekannte: "Ich sehe der Sache gelassen entgegen." Wie er lobten fast alle Redner die "gute und zügige Vorbereitung" auf Verwaltungsseite, allen voran durch Markus Benkeser in Bühl und Alexander Kern in Ottersweier. Auch wenn die Stadtwerke leer ausgingen, punkteten sie im weiteren Sitzungsverlauf bei ihrer ureigenen Kernaufgabe. OB Hubert Schnurr berichtete von der Veröffentlichung eines landesweiten Tarifvergleichs in der Grundversorgung, aus dem der städtische Energieversorger als zweitgünstigster Stromanbieter in Baden-Württemberg hervorging. Die Stadträte quittierten diese Nachricht mit anerkennendem Tischklopfen.

