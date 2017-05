Unterhaltsame Komödie mit einer Prise Sozialkritik Bühl (bgt) - Auch in der Unterhaltungsbranche muss es sich unter dem Strich auszahlen. So ist es mittlerweile gängige Praxis, auf einen fahrenden Erfolgszug aufzuspringen. Die äußerst erfolgreiche französische Filmkomödie "Paulette" von Jérome Enrico, mit Bernadette Lafont in der Hauptrolle, kam 2013 in die deutschen Kinos. Seit März ist man nun mit der Bühnenfassung "Paulette - Oma zieht durch" von der Theaterautorin Anna Bechstein in deutschen Landen unterwegs, produziert von der Münchner Tourneetheatergesellschaft "a.gon". Am Mittwochabend gastierte das Ensemble mit Diana Körner als Oma Paulette im Bürgerhaus Neuer Markt. Dass der Spielfilm gerade zwei Tage zuvor im deutschen Fernsehen wiederholt wurde, ist wohl purer Zufall, stellt für Diana Körner (als Staatsanwältin im "Bullen von Tölz" noch vielen TV-Zuschauern ein Begriff) jedoch eine Herausforderung dar, die sie - man darf es vorwegnehmen - glänzend meistert. Die Rolle der verbiesterten Alten, nicht sehr umgänglich und noch dazu derb rassistisch (ihr Schwiegersohn, ein Polizist, ist nicht etwa Farbiger, sondern schlichtweg "Neger"), verleitet natürlich leicht zum Überziehen. Auch Bernadette Lafont ist in der Kinofassung nicht immer frei davon, doch beide Damen haben das Potenzial, der Rolle ihren ganz persönlichen Stempel aufzudrücken. Paulette kann bei 600 Euro Rente kaum mehr ihre Rechnungen begleichen und wird vom Gerichtsvollzieher gepfändet, selbst der geliebte Fernseher wird ihr genommen. Zufällig gerät sie an ein Bündel Haschisch, erfährt, wie viel Geld man mit diesen weichen Drogen in ihrem Viertel machen kann und beschließt fortan, sie selbst zu verkaufen. Wer vermutet schon eine alte Frau als Dealerin? Das Geschäft läuft glänzend, besonders weil sie das Zeug in süße Küchlein "verbackt" und es mit ihren beiden Freundinnen als Patisserie unter die Leute bringt. Bis zu den vorhersehbaren Verwicklungen natürlich. Von ihrem Verkaufserfolg geblendet, will der "Big Boss", dass sie die Küchlein auch an Kinder verkauft ("Die Siebenjährigen sind die Junkies der Zukunft"), doch da macht Oma nicht mit. Als der aber ihren Enkel entführen lässt, um sie zu zwingen, da schreitet sie mit ihren Damen zur Tat. Inzwischen hat sie nämlich ihr Herz entdeckt, und Schwiegersohn wie Enkel sind ganz plötzlich keine "Neger" mehr, sondern einfach auch nur Menschen. Diana Körner wird von einer Riege guter Schauspieler in Mehrfachrollen unterstützt, allen voran Lutz Bembenneck, der sowohl ihren um sie werbenden Nachbarn als auch den russischen Boss spielt, mit dem sie sogar ein Tänzchen aufs Parkett legt. Im Plot ist viel Sozialkritik verpackt: Altersarmut, Vorstadtkriminalität, Fremdenfeindlichkeit, aber jeweils nur eine Prise davon, denn es soll ja eine Komödie sein, und da löst sich letztlich doch immer alles in Wohlgefallen auf. Die Damen kommen nach ein paar Monaten Haft auf Drängen der Pariser Bürger wieder auf Bewährung frei - und machen einen Laden in Amsterdam auf. Dort sind weiche Drogen frei verkäuflich. Das Publikum im voll besetzten Bühler Bürgerhaus hatte offenbar nicht nur die Botschaft verstanden, sondern fühlte sich bei diesem brandenden Applaus auch bestens unterhalten.

