Dividende von vier Prozent angekündigt Bühl (cid) - Zur 108. Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank Altschweier begrüßte Aufsichtsratsvorsitzender Urs Hoernstein Mitglieder, Verbundpartner und Gäste. Er dankte den Original Reblandmusikanten für die musikalische Umrahmung und dem Sportverein Altschweier für die Bewirtung. In Zeiten einer allgemeinen Niedrigzinsphase konnten sich die Mitglieder über die Ankündigung einer vierprozentigen Dividende freuen. "Zentraler Erfolgsfaktor ist und bleibt unsere hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den Partnern in der genossenschaftlichen Finanzgruppe", eröffnete Bankvorstand Markus Vollmer seinen Geschäftsbericht 2016, stellte Daten und Fakten auch visuell dar. Der Fokus der Raiffeisenbank liege auf einer nachhaltigen Kundenzufriedenheit und einer angemessenen Digitalisierung. Mit dem Geschäftsfeld Immobilien sowie zahlreichen modernen und innovativen Produktangeboten habe die Raiffeisenbank "die Zukunft im Blick". "Dazu brauchen wir das, was uns als genossenschaftliche Bank schon immer geprägt hat: Innovation, Mut und Stärke", lautete sein positives Fazit. Beim Geschäftsbericht 2016 verwies der Bankvorstand auf einen kontinuierlichen Zuwachs bei Mitgliedern und Geschäftsanteilen. Zum Jahresende zählte die Genossenschaftsbank 1702 Mitglieder, die insgesamt 5874 Geschäftsanteile zeichneten. Leicht gesteigert lag das Bilanzvolumen zum Jahresende bei 57,4 Millionen Euro, das betreute Kundenanlagevolumen bei 52,5 Millionen Euro und das betreute Kundenkreditvolumen bei 48,5 Millionen Euro. Insgesamt konnte das gesamte betreute Kundenvolumen auf 101 Millionen Euro gesteigert werden, "und hat damit erstmals in der Geschichte unserer Bank die 100-Millionen-Marke überschritten". Vollmer erläuterte die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses, der mit einem Überschuss von 83477 Euro abschloss. Ziel der Raiffeisenbank sei es, sich stark am heimischen Wirtschaftsraum zu orientieren und auch zukünftig ein verlässlicher Partner für private wie gewerbliche Kunden zu sein. Den Bericht des Aufsichtsrats erstattete Urs Hoernstein. Er bestätigte eine stets durch Offenheit geprägte faire, konstruktive, aber dennoch auch kritische Zusammenarbeit mit dem Bankvorstand. Hoern-stein informierte über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch den baden-württembergischen Prüfungsverband, die Erklärung des Aufsichtsrats hierzu und trug die Schlussbemerkungen des Prüfungsberichts, "dem mit Datum vom 8. März 2017 der uneingeschränkte Bestäti-gungsvermerk erteilt wurde", vor. Die von Bankdirektor Klaus Bechtold vorgenommenen Beschlussfassungen zu Prüfungsbericht, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresüberschusses zur Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende erfolgten je-weils einstimmig. Ortsvorsteher-Stellvertreter Erwin Meier dankte den Verantwortlichen für "solides Wirtschaften in schwierigem Umfeld", sprach den ausdrücklichen Dank der Vereine für ideelle wie finanzielle Unterstützung aus, mit dem Fazit: "Wir freuen uns, dass wir hier in Altschweier eine gesunde Bank haben". Auf Empfehlung Meiers wurden Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben