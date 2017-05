"Bühlertal ist Naturpark-Hauptstadt"

Bühlertal - Dass Bühlertal ein schönes Ausflugsziel ist, wissen nicht nur die Mittelbadner. Ein Beleg dafür ist, dass allein bei der jüngsten Weinwanderung am 3. Oktober über 4000 Menschen durch die Reben rund um den Ort marschierten. Die Gemeinde Bühlertal hat nun in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, dem Förderverein Engelsberg und der Baden-Badener Winzergenossenschaft drei weitere Highlights mitten in den Reben ins Leben gerufen.

"Wandern und Genuss im Wandel der Jahreszeiten" heißt es erstmals am 18. Mai. "Wandern ist Naturparksache. Wir haben dieses Jahr zahlreiche Projekte, die sich rund um das Wandern drehen", sagte Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker gestern bei der Präsentation des Veranstaltungsprogramms in der malerischen Umgebung des Engelsbergs. "Wandern und Wein passen zusammen. Hier oben über Bühlertal kann man die Seele baumeln und den Blick schweifen lassen - Bühlertal ist die Naturpark-Hauptstadt", so Dunker. Über diese Einschätzung freute sich Bürgermeister Hans-Peter Braun freilich sehr, der seinerseits erwähnte, dass die Einrichtung der Naturpark-Geschäftsstelle ein Segen für die Komune sei. Großes Lob zollte das Gemeindeoberhaupt den Initiatoren des neuen Angebots: Rudi Karcher vom Förderverein Engelsberg, Tourismus-Leiter Tino Rettig und Rüdiger Ernst, Verkaufsleiter der Baden-Badener Winzergenossenschaft.

Bei der Tour am 18. Mai werden neben einem Sekt auch drei eigens aufgelegte Naturpark-Weine verkostet. "Spätburgunder, Riesling und Grauburgunder zeigen geschmacklich sehr schön, wie vielfältig und einzigartig die Vorbergzone als Anbaugebiet für Wein ist", sagte Verkaufsleiter Ernst. Dunker ergänzte: "Einheimische und Gäste werden bei diesen guten, regionalen Weinen ins Gespräch kommen und beispielsweise erfahren, welche Bedeutung die Trockenmauern zur Erhaltung der Natur haben."

Wohin die rund 5,4 Kilometer lange Tour im Einzelnen führt, erklärte Rudi Karcher. Am 18. Mai geht es um 17 Uhr mit einem Sekt zur Stärkung vom Info-Shop aus auf die Augenblick-Runde. Die Wanderung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "DORT" statt, was für "Donnerstags in der Ortenau" steht. In zweieinhalb bis drei Stunden, vermutet Karcher, könne die kulinarische Runde absolviert werden. "Die Kosten haben wir mit zehn Euro bewusst moderat gehalten, um die Besucher behutsam an dieses neue Thema heranzuführen", ergänzte der Bühlertäler Tourismus-Leiter Tino Rettig. "Da es sich um eine geführte Tour handelt, bei denen es neben den Weinen an jeder Station auch etwas zu essen gibt, ist eine Anmeldung erforderlich", sagte Rettig. Diese kann beim Naturpark oder bei der Tourist-Info erfolgen.

Der Engelsberg ist im Übrigen eine der steilsten Weinberglagen Europas. Bis zu 75 Grad beträgt die Neigung seiner Rebflächen, was die Wanderung noch imposanter gestaltet. Aus diesem Grund mäht Rudi Karcher den Hang unterhalb der Hütte des Fördervereins auch mit Kickschuhen, wie er erzählte. Für den ehemaligen Fußballer in der Ersten Amateurliga ist dabei die passende Wahl der Stollen kein Problem, versicherte er glaubwürdig.

Die zweite der drei Touren findet am 28. September, ebenfalls einem Donnerstag, unter dem Motto "Festival der Sinne" statt. Für acht Euro gibt es zum Abschluss in die Engelsberghütte Zwiebelkuchen und neuen Wein. Bei der für Familien ausgelegten Runde werden die jungen Wanderer von Umweltpädagogin Manuela Riedling allerlei Wissenswertes erfahren. Den Abschluss bildet eine Wanderung mit Blick auf das weihnachtlich beleuchtete Bühlertal am 10. Dezember, die da heißt: "Im Tal der 1000 Lichter". Nach Glühwein und Kinderpunsch sowie Stockbrot für acht Euro geht es mit Fackeln zurück ins Tal. Weitere Infos unter

www.naturparkschwarzwald.de.