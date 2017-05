Klappern sorgt für Aufträge Bühl (gero) - Klappern gehört sprichwörtlich zum Handwerk. Das gilt in Sonderheit auch für den maroden Plattenbelag auf dem Markt- und Kirchplatz. Inzwischen wird, zumindest was den Bauablauf angeht, ein Mosaik daraus. Unmittelbar nach dem Adventsmarkt sollen die Arbeiten, so es die Witterung erlaubt, beginnen, damit die beiden Vorzeigeplätze der Innenstadt spätestens zum Zwetschgenfest 2018 wieder zur Verfügung stehen. Der Technische Ausschuss beauftragte hierzu zum Angebotspreis von 196 000 Euro das Laufer Ingenieurbüro Zink mit der Detailplanung. Hans-Jürgen Jacobs (CDU) wunderte sich ob der "relativ hohen Summe". Bruno Back vom städtischen Hochbauamt verwies auf das "sehr komplexe Bauvorhaben mit vielen Beteiligten", was sich auch auf die "Honorarzone" niederschlage. Abstimmungsgespräche mit dem katholischen Pfarramt von St. Peter und Paul seien bereits geführt worden; ebenso mit den Bühler Fastnachtsvereinen, da der Narrenbrunnen am westlichen Zipfel des Kirchplatzes in direkter Nachbarschaft zum Kiosk einen neuen Standort erhalte. Mit dem Büro Zink, so Back, wisse die Verwaltung einen "starken Partner an der Hand". Lutz Jäckel (FDP) sprach sich für dieses leistungsstarke Büro aus, weil es bereits auch die Hauptstraße umgestaltet habe. Außerdem hätten beide Plätze "Vorbildcharakter". Der aktuelle Belag habe "erhebliche Probleme" bereitet, vielleicht aber habe es auch an der Verlegungsart gelegen. Oswald Grißtede (SPD) konnte die Komplexität des Auftrags nicht ganz nachvollziehen. Back erklärte diese mit Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen im Untergrund sowie mit der neuen Platzgestaltung mit Bäumen und Sitzgelegenheiten, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr auf Anfrage mitteilte, soll die endgültige Planung in der Gemeinderatssitzung am 28. Juni erfolgen. Bis dahin soll auch über das Muster des Kunststeins und die Verlegeart entschieden sein. Schnurr kann sich ein Pflaster ähnlich wie in der Schulze-Delitzsch-Straße bei der Volksbank vorstellen, das sich in seiner Robustheit bewährt habe. Im Dezember sollen erst einmal die alten Platten entfernt und die Ver- und Entsorgungsanschlüsse ertüchtigt werden. In der heißen Phase werde dann in zwei Kolonnen und an sechs Tagen gearbeitet. Die Gesamtkosten dürften sich auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Darauf gibt es einen Landeszuschuss von 150 Euro pro laufendem Meter.

