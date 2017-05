Ein Hauch von Rebellion

Bühl - Die Beatles mussten die Bühne nur betreten, schon brachen die Fans in Ekstase aus. Die Silver Beatles, die rund fünf Jahrzehnte später am Donnerstagabend das Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl beschallten, hatten es da ungleich schwerer, das Publikum aus der Reserve zu locken. Doch als die Fab-Four-Double, vor allem im Finale, mächtig aufdrehten, tanzte das Publikum zwischen den Sitzreihen.

Platz zur Bewegung ist vorhanden, denn nach zwei Gastspielen der Liverpooler Cavern-Beatles in jüngerer Vergangenheit scheint das Bedürfnis nach gecoverten Hits der Pilzköpfe in der Zwetschgenstadt vielfach gestillt zu sein. Trotz nur locker gefüllten Saals macht die Truppe um Johnny Silver aus Osnabrück, einst Mitglied der bekannten Beatles Revival Band, ihre Sache gut und wirkt authentisch. Allen voran der Bandleader, der John Lennon stimmlich sehr nahe ist. Michael Becker gibt überzeugend den Paul McCartney. Silver und er harmonieren auch gesanglich sehr gut.

Christian Hake trommelt auf seinem hohen Podest gut gelaunt wie ehedem Spaßvogel Ringo Starr. Manuel Schönherr, der in die Rolle George Harrisons schlüpft, lässt in kurzen Gitarrensoli erkennen, dass er in dieser Hinsicht durchaus noch mehr zu bieten hätte. Gerne hätte man Harrisons Paradestück "While my guitar gently weeps" gehört, doch der Schwerpunkt des Repertoires liegt in den ersten Erfolgsjahren 1962 bis 1966.

"Mr. Postman", "Love me do", "I want to hold your hand" erklingen zum Auftakt. Aus heutiger Sicht fällt es schwer nachzuvollziehen, dass die Beatles mit diesen harmlosen Liedern die Pop-Welt revolutionierten und Autoritäten zur Weißglut trieben. Köstlich der eingespielte DDR-Originalton, in dem Walter Ulbricht sich aufregt über den "Dreck, der vom Westen kommt". Die rebellische Stimmung, die seinerzeit in der Luft lag, lässt sich schon eher vorstellen, als die Truppe "Roll over Beethoven" zum Besten gibt, eine Rock-'n'-Roll-Nummer des kürzlich verstorbenen Chuck Berry, die heute noch fetzt.

Bevor die Silver Beatles nach mehr als zwei Stunden mit Krachern wie "Back in the USSR", "Revolution" oder "Get back" sich dem Ende nähern, durchkämmen sie mehr oder weniger chronologisch den Beatles-Katalog. Für besonderen Reiz sorgt, dass die leiseren Lieder in Akustik-Versionen auf Barhockern nach Unplugged-Art dargeboten werden, ein Format, das erst weit nach den Beatles vom Musiksender MTV eingeführt wurde. Bei "Michelle" umgarnt eine "Pariserin" lasziv die Musiker: Jennifer Almeida. Nach der Pause tritt sie als Yoko Ono in Erscheinung.

Die auch musikalisch gereiften (Silver)-Beatles tragen jetzt (angeklebte) Schnurrbärte, die Songs werden komplexer. Ein Keyboard ist zusätzlich aufgestellt. Mehrfach werden die Kostüme gewechselt. Der schillernden "Sgt.-Pepper"-Maskerade folgt das Army-Outfit eines John Lennon, der vor dem Hintergrund des Vietnam-Kriegs zu "Love and Peace" aufruft. Trotz so mancher Originalton-Einspielungen und ein paar kurzen Spielszenen ist der Auftritt der Silver Beatles in erster Linie ein Rockkonzert. Essenzielle Songs aus dem Beatles-Canon wie "Eleanor Rigby", "Norwegian Wood" oder "Yesterday" fehlen jedoch, die Auslassung mag der Präferenz von Nummer-eins-Hits geschuldet sein. Nach "Let it be" und "Hey Jude" sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Die Zugabe "My Bonnie" erinnert nochmals an "Star-Club"-Zeiten.

Die Beatles pflegten herumzualbern. Johnny Silver & Co. befinden sich insofern in bester Gesellschaft, wenn sie Sprüche klopfen wie: "Ihr wart ein tolles Publikum, wir werden Euch weiterempfehlen!"