Jede Menge Spaß auf der Gass

Bühl (jure) - Die Bühler Innenstadt gehörte am Samstag den Kindern. Der inzwischen fünfte Bühler Kinderspaß war vor allem ein Podium zum Ausprobieren, Kennenlernen und Vorführen von Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Dazu gehörten Abtauchen im Aquarium, Flugrolle auf der Airtrack-Bahn, Spritzen aus vollem Rohr oder auf der Cajon mal schnell einen kurzen Rhythmus lernen. Die Bandbreite an Möglichkeiten war groß. Oberbürgermeister Hubert Schnurr war begeistert von den zahlreichen Angeboten für die jüngsten Bürger der Stadt. Er freute sich, dass nach dem verregneten Kinderspaß im vergangenen Jahr diesmal Petrus die Schleusen nahezu bis zum Ende des Kinderzaubers geschlossen hielt. Aus dem Korb der Feuerwehrdrehleiter konnte er sich einen Überblick über die Aktivitäten in der zur Fußgängerzone erklärten Hauptstraße verschaffen, nachdem ihm zuvor von Moderator Jochen Boos der Puls gemessen worden war. Schließlich dürfe der OB Zeuge eines "historischen Moments" werden, kündigte er die Traktorwette der Kinderfeuerwehr an. Diese stellte mit viel Fingerspitzengefühl einen Kindertraktor auf vier rohen Eiern ab. "Die Feuerwehr ist nachhaltig unterwegs", stellte Boos fest, weil die von Ostern übriggebliebenen Eier auf diese Weise eine neue Verwendung fänden. Ob sich daraus ein Trend ableiten lasse, um Fahrzeuge auf Eiern zu lagern, hielt Schnurr allerdings für eher unwahrscheinlich. Der Kinderfeuerwehr jedenfalls gelang es tatsächlich, den Traktor schadlos auf den Eiern zu parken. Auch die Jugendfeuerwehr sorgte mit einer Übungsdemonstration für Aufsehen in der Hauptstraße, indem sie einen Löschangriff vorführte. Viel Applaus ernteten erneut die "Models" auf dem blauen Laufsteg: Gleich zweimal unterstützten Kinder der Tanzschule Fromme die Modenschauen des Modehauses Pfeiffer und des Kaufhauses Peters. "Einfach süß" lauteten die Kommentare, die sich weniger auf die Kleidung, sondern vor allem auf die mitreißende Art bezogen, wie die kleinen "Modestars" die Trends präsentierten. Zu bewundern gab es auch die vielen Mädchen und Buben, die in den Bühler Tanzschulen aktiv sind: Von Ballett über Hip-Hop bis zum Streetjazz reichte die Palette. Zwischen den Straßenvorführungen zeigten Selbstverteidiger auf Matten ihre Kampfkünste. Die musischen Talente der Schüler- und Jugendstadtkapelle Bühl sowie des Jugendorchesters Kappelwindeck spielten vor dem Rathauskreisel auf, der im Übrigen ebenfalls gern als Bühnenfläche von Kampfsportlern genutzt wurde. Wer selbst aktiv werden wollte, konnte bei vielen Vereinen die Herausforderung suchen: Torwandschießen, Boulespiel, Radparcours Atemzüge unter Wasser probieren - Langeweile gab es beim Rundgang durch die Stadt nicht. Glücksspiele, Hüpfkissen, Kinderschminken, Luftballonmodellage, Basteln für den Muttertag, gemütlich eine Runde auf dem Pferderücken oder mit der Bimmelbahn drehen - wer den Kinderspaß besuchte, hatte seinen Spaß. Und der eine oder andere Verein freut sich vielleicht bald schon über Mitgliederzuwachs.

