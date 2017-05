Mit Rücklagen und verjüngtem Vorstand in das Jubiläumsjahr

Der Kreisverband umfasst 16 Ortsverbände aus der Region von Baden-Baden bis ins Achertal. Zusammen zählen sie aktuell 3201 Mitglieder, gab Kreisschriftführerin Gerda Schmidt (Gamshurst) bei der Versammlung im Bühler Torres-Saal bekannt. Den Verstorbenen aus dem Kreisverband widmete Frauenvertreterin Gabriele Spengler (Baden-Baden) ein bewegendes Gedenken, in das sie aber auch die Trauer um die Opfer der Kriege und Terroranschläge einschloss.

Kreiskassierer Lothar Lorenz (Bühl) bilanzierte: Der Kreisverband habe ein Jahresplus von rund 3900 Euro erzielt, könne also beruhigt seine 70-Jahr-Feier angehen. Die Revisoren Hans Werner Wiegert (Achern) und Helmut Frietsch (Rheinmünster) bestätigten dem Kassierer vorbildliche Arbeit.

Kreisvorsitzender Frase merkte zum Mitgliederzuwachs an: "Das zeigt, dass man dem VdK soziale und sozialrechtliche Kompetenz zuerkennt und uns vertraut." Es sei aber bedauerlich, dass etliche nach kurzem "Gastspiel" ihre Mitgliedschaft kündigten, wenn ihre speziellen Probleme mit Hilfe des VdK gelöst seien. Daher solle der neu zu wählende Vorstand in seiner vierjährigen Amtszeit das Hauptaugenmerk darauf richten, nicht nur in der Öffentlichkeit neue Mitglieder zu werben, sondern auch bereits gewonnene zu überzeugen, solidarisch dauerhaft im VdK zu bleiben.

In der Geschäftsstelle Baden-Baden verzeichne Gabriele Spengler eine stattliche Anzahl Ratsuchender. Achern habe dem VdK einen der beiden Räume gekündigt. Nun wendeten sich auch immer mehr dortige Mitglieder an die Kreisgeschäftsstelle in Bühl. Diese habe man durch das Entgegenkommen der Stadt um einen Raum erweitern können. Bei über 900 Ratsuchenden im Jahr würden nun oft alle drei Räume für Gespräche parallel genutzt. Rainer Furch (Sasbachwalden) habe das Team der Ehrenamtlichen gut verstärkt. Viele Probleme löse Kreisgeschäftsführerin Ilona Wendorff durch Kreativität und Einsatz, betonte Frase.

Im Namen der Stadt Bühl würdigte Jörg Woytal, ehrenamtlicher OB-Stellvertreter, den Einsatz des VdK zum Wohle der Bürger, insbesondere der sozial Schwächeren. Sein Antrag auf Entlastung billigte die Versammlung einstimmig.

Gabriele Spengler und Bernhard Stumm (beide Baden-Baden), Erwin Ell (Bühl), Hans Werner Wiegert (Achern) und Helmut Frietsch (Rheinmünster) erhielten für ihren jahrzehntelangen, außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz eine der seltenen Sonderehrungen des Kreisverbands.

Uwe Würthenberger, Vorsitzender des VdK-Bezirks Südbaden, leitete die Wahlen. Die Versammlung wählte einstimmig neu ins Amt: Reiner Neumeister (Bühl) als stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Susanne Frase (Neuweier) als Frauenvertreterin sowie Petra Schmid (Gamshurst) und Bernhard Stumm (Baden-Baden) als Revisoren. Einstimmig wiedergewählt wurden Vorsitzender Werner Frase, Kassierer Lothar Lorenz, Schriftführerin Gerda Schmidt, Beisitzerin Melitta Kimmig sowie Susanne Frase als Vertrauensperson für Rentner und Behinderte.

Würthenberger beleuchtete danach pointiert die Kernanliegen des VdK wie den Kampf gegen Kinder- und Altersarmut sowie für gleiche Entlohnung von Männern und Frauen. Er fragte dazu sarkastisch "Frauen leben länger, aber wovon?" und forderte: "Das Niveau der Rente muss so stabilisiert werden, dass sie zum Leben reicht."